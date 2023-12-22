النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

لجنة من "ضمان الرياض" تزور رماح والمزاحمية وضرما

لتقديم خدمة تحديث البيانات وتسجيل الحالات الجديدة

 انطلقت اللجنة المكلفة من مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، اليوم الثلاثاء، لزيارة عددٍ من محافظات المنطقة لتقديم خدمات التحديث للمستفيدين، وإنهاء كل ما يخصهم من خدمات تقدمها الوزارة.
 
وتتضمن خطة اللجنة تنفيذ زيارةً يوم غدٍ الأربعاء لمحافظة المزاحمية، واليوم التالي لمحافظة ضرما، وذلك بعد أنهت زيارتها اليوم لمحافظة رماح في مكتب الضمان الاجتماعي هناك.
 
وتقدم اللجنة ضمن مهامها خلال هذه الجولة تحديث بيانات المستفيدين من الجنسين، وتسليم بطاقات الصراف الآلي لهم، إضافة إلى دراسة وتسجيل الحالات الجديدة المستحقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لجنة من "ضمان الرياض" تزور رماح والمزاحمية وضرما
سبق

 انطلقت اللجنة المكلفة من مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، اليوم الثلاثاء، لزيارة عددٍ من محافظات المنطقة لتقديم خدمات التحديث للمستفيدين، وإنهاء كل ما يخصهم من خدمات تقدمها الوزارة.
 
وتتضمن خطة اللجنة تنفيذ زيارةً يوم غدٍ الأربعاء لمحافظة المزاحمية، واليوم التالي لمحافظة ضرما، وذلك بعد أنهت زيارتها اليوم لمحافظة رماح في مكتب الضمان الاجتماعي هناك.
 
وتقدم اللجنة ضمن مهامها خلال هذه الجولة تحديث بيانات المستفيدين من الجنسين، وتسليم بطاقات الصراف الآلي لهم، إضافة إلى دراسة وتسجيل الحالات الجديدة المستحقة.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
05:55 PM
لتقديم خدمة تحديث البيانات وتسجيل الحالات الجديدة

لجنة من "ضمان الرياض" تزور رماح والمزاحمية وضرما

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,182

 انطلقت اللجنة المكلفة من مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، اليوم الثلاثاء، لزيارة عددٍ من محافظات المنطقة لتقديم خدمات التحديث للمستفيدين، وإنهاء كل ما يخصهم من خدمات تقدمها الوزارة.
 
وتتضمن خطة اللجنة تنفيذ زيارةً يوم غدٍ الأربعاء لمحافظة المزاحمية، واليوم التالي لمحافظة ضرما، وذلك بعد أنهت زيارتها اليوم لمحافظة رماح في مكتب الضمان الاجتماعي هناك.
 
وتقدم اللجنة ضمن مهامها خلال هذه الجولة تحديث بيانات المستفيدين من الجنسين، وتسليم بطاقات الصراف الآلي لهم، إضافة إلى دراسة وتسجيل الحالات الجديدة المستحقة.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,902
1200

1200

17 ديسمبر
5,380
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,089

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة