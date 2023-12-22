لجنة من "ضمان الرياض" تزور رماح والمزاحمية وضرما

لتقديم خدمة تحديث البيانات وتسجيل الحالات الجديدة

انطلقت اللجنة المكلفة من مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض، اليوم الثلاثاء، لزيارة عددٍ من محافظات المنطقة لتقديم خدمات التحديث للمستفيدين، وإنهاء كل ما يخصهم من خدمات تقدمها الوزارة.



وتتضمن خطة اللجنة تنفيذ زيارةً يوم غدٍ الأربعاء لمحافظة المزاحمية، واليوم التالي لمحافظة ضرما، وذلك بعد أنهت زيارتها اليوم لمحافظة رماح في مكتب الضمان الاجتماعي هناك.



وتقدم اللجنة ضمن مهامها خلال هذه الجولة تحديث بيانات المستفيدين من الجنسين، وتسليم بطاقات الصراف الآلي لهم، إضافة إلى دراسة وتسجيل الحالات الجديدة المستحقة.