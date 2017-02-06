لحوم فاسدة تغلق نهائياً كشكاً غذائياً في مهرجان "الجنادرية 31"

تعزيز سلامة الصحة العامة بمختبر فوري و40 مراقبًا ومراقبة

عززت أمانة منطقة الرياض سلامة الأغذية في مهرجان "الجنادرية 31" بمختبر فوري، مزود بطواقم بشرية وفنية إضافة إلى تخصيص قسم لإصدار البطاقات الصحية للمشاركين والمشاركات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وقال المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري: "تم تدشين مختبر خاص بمهرجان الجنادرية 31 مزود بأكثر من 40 مراقبا ومراقبة وفنيين مختبر وموظفي دعم لحماية البيئة، وذلك لتحقيق أعلى معايير الجودة سواء للمشاركين أو المشاركات ذات العلاقة بالصحة العامة أو ما يتعلق بالأغذية والمشروبات المقدمة للزوار في مواقع المهرجان".

وأضاف: "حتى يوم أمس الاثنين؛ تم إصدار أكثر 670 بطاقة صحية للعاملين أو العاملات في مجال الصحة العامة خاصة بمهرجان الجنادرية 31 ويتم الالتزام بحملها خلال أوقات العمل".

وأردف: "بلغ عدد الجولات الميدانية 164، أسفرت واحدة منها عن ضبط عشرة كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة والخبز المحشي مع تدني مستوى النظافة العامة داخل الكشك".

وتابع: "تمت مباشرة الموقع وإغلاقه نهائيًا من إدارة مهرجان الجنادرية، وسحب الشهادات الصحية من العاملين فيه من قبل أمانة منطقة الرياض".

وقال "الدوسري": "الفريق البيطري التابع للإدارة وضمن المشاركة في مهام مهرجان الجنادرية 31 بالكشف على ذبائح المهرجان والإشراف على عملية الذبح للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم".

وثمّن الدعم الكبير والتسهيلات التي توفرها الجنة المنظمة للمهرجان الذي يعد ملتقا ثقافيا وحضاريا يشهد حضورا لافتًا من داخل المملكة وخارجها مما يؤكد حرص واهتمام أمانة منطقة الرياض في المشاركة فيه وتعزيز الجوانب المعنية بالصحة العامة.