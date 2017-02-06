لص يستولي على "لاند كروزر" أمام صاحبها بالرياض

صاحبها رصد جائزة مالية لمن يعثر عليها أو يدلي بمعلومات عنها

تبحث الجهات الأمنية في "الرياض" عن لص استولى على سيارة مواطن من نوع جيب "لاند كروزر" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد من أمام إحدى الصيدليات.

ووثقت كاميرا المراقبة المزروعة في الصيدلية عملية السرقة والتي وقعت في شارع الصحابة بحي "اليرموك"

ورصد صاحب المركبة جائزة مالية لمن يعثر عليها أو يدلي بمعلومات تقود الشرطة للقبض على اللص، منوهاً أنها من نوع "لاند كروزر 2016" تحمل لوحة " 7320 د أ و".