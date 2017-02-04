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لقاء تشاوري سياسي مصري إماراتي كل 6 أشهر

تم الاتفاق عليه خلال لقاء شكري وابن زايد

اتفقت مصر والإمارات اليوم السبت على إنشاء آلية تشاور سياسي ثنائية، تجتمع كل 6 أشهر.
 
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية، جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك في ثاني لقاء بين المسؤولين على هامش زيارة بدأها شكري للإمارات الأربعاء الماضي.

ووفق بيان للخارجية المصرية، اتفق شكري وابن زايد على "تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية، تجتمع كل ستة أشهر، مرة على مستوى وزراء الخارجية، والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.

وأكد الوزير، بحسب موقع الخليج أون لاين "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة (لم يحددها) لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، والتي تتطلب تضافرًا للجهود، وتعزيزًا للتكاتف ووحدة الصف العربي لمواجهتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وبالنسبة للأزمة السورية أكد الوزيران "أهمية وجود محادثات جادة بشأن مستقبل سوريا، بما يضمن وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها". 

الرئيسية/ أخبار العالم

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لقاء تشاوري سياسي مصري إماراتي كل 6 أشهر
سبق

اتفقت مصر والإمارات اليوم السبت على إنشاء آلية تشاور سياسي ثنائية، تجتمع كل 6 أشهر.
 
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية، جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك في ثاني لقاء بين المسؤولين على هامش زيارة بدأها شكري للإمارات الأربعاء الماضي.

ووفق بيان للخارجية المصرية، اتفق شكري وابن زايد على "تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية، تجتمع كل ستة أشهر، مرة على مستوى وزراء الخارجية، والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.

وأكد الوزير، بحسب موقع الخليج أون لاين "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة (لم يحددها) لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، والتي تتطلب تضافرًا للجهود، وتعزيزًا للتكاتف ووحدة الصف العربي لمواجهتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وبالنسبة للأزمة السورية أكد الوزيران "أهمية وجود محادثات جادة بشأن مستقبل سوريا، بما يضمن وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها". 

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
10:14 PM
تم الاتفاق عليه خلال لقاء شكري وابن زايد

لقاء تشاوري سياسي مصري إماراتي كل 6 أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,021

اتفقت مصر والإمارات اليوم السبت على إنشاء آلية تشاور سياسي ثنائية، تجتمع كل 6 أشهر.
 
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية، جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك في ثاني لقاء بين المسؤولين على هامش زيارة بدأها شكري للإمارات الأربعاء الماضي.

ووفق بيان للخارجية المصرية، اتفق شكري وابن زايد على "تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية، تجتمع كل ستة أشهر، مرة على مستوى وزراء الخارجية، والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.

وأكد الوزير، بحسب موقع الخليج أون لاين "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة (لم يحددها) لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، والتي تتطلب تضافرًا للجهود، وتعزيزًا للتكاتف ووحدة الصف العربي لمواجهتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وبالنسبة للأزمة السورية أكد الوزيران "أهمية وجود محادثات جادة بشأن مستقبل سوريا، بما يضمن وحدتها وسيادتها الكاملة على أراضيها". 

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