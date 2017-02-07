للمرة الثانية.. هروب "أبو النمر" من سجن حفر الباطن

في الأولي نجح بالفرار من توقيف شرطة المحافظة

أكدت مصادر لـ"سبق"، هروب سجين سعودي يلقب بـ"أبو النمر" أثناء نقله للمحكمة صباح اليوم من سجن محافظة حفر الباطن.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن الهارب يدعى "م . ع. ش" ويطلق على نفسه لقب "أبو النمر"، ولديه عدة قضايا جنائية، منها ترويج مخدرات وابتزاز.

وأوضحت مصادر "سبق" أن السجين نجح في مرة سابقة بالهروب من توقيف شرطة محافظة حفر الباطن قبل أن يتم القبض عليه وإيداعه بالسجن.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية بالمحافظة تكثف بحثها عن السجين الهارب.