"للوكم" مليوني جديد يضع 61 مسؤولاً بـ"صحة جازان" في دائرة الفساد

اعتمدت "جمعية" لاستكمال أعمال بناء ملحق بمستشفى العارضة والمتحدث لا يصرح

برزت مفارقة عجيبة في "صحة جازان" بتسجيل "للوكم" جديد لمسؤولين وموظفين فنيين وإداريين مع اتهامات بالفساد في المديرية العامة لـ"صحة جازان"، واعتمادها على جمعية خيرية لاستكمال أعمال البناء في ملحق بمستشفى العارضة العام؛ وهو الأمر الذي استغربه كثيرون، وعدّوه تناقضاً عندما تصرف الملايين للوكم، ولا يُستكمل بها ملحق.

وأشارت مصادر إلى تغييرات وتعديلات واضحة في مسمياتهم الوظيفية الأصلية، وكذلك إضافة مبالغ جديدة للمسؤول صاحب الرقم الأكبر في اللوكم السابق، وبها تجاوز ربع مليون ريال، فيما تعجّبت المصادر بأنه مسجل باللوكم، في ظلّ عدم وجود إجازة كافية له مدتها تتوافق مع مدة اللوكم.

وأضافت: "هناك موظفون لم يباشروا عملهم تحت مسمى اللوكم في مستشفى الملك فهد وغيره من المستشفيات، وضمنهم قيادي في الموارد البشرية، وكذلك موظفون إداريون وفنيون وعدد كبير ضمن دائرة الاتهام بالفساد، وذلك من أصل ٦١ شخصاً في قائمة قيمتها تزيد على ثلاثة ملايين ريال".

ولاقت، أيضاً، الجمعية ذاتها، التي قامت بأعمال البناء، تمويلاً لاستكمال التشطيب بمبلغ 200 ألف ريال؛ حيث اعتبر المواطنون والمتابعون، أن "صحة جازان" تتأهب لصرف أكثر من ثلاثة ملايين "للوكم" به فساد؛ بما يعني أنها قادرة على استكمال مشاريعها.

ومن جهتها، عرضت "سبق" التفاصيل حول اللوكم على الناطق الإعلامي لـ"صحة جازان" نبيل غاوي، منذ ما يزيد على خمسة أيام، ولم يصرِّح بعد.

يُذكر أن "اللوكم" هو عقد مؤقت الهدف منه استقطاب كوادر طبية مميزة ومؤهلة في تخصصات وفروع طبية دقيقة ونادرة من أساتذة جامعات، وكذلك العاملون في المستشفيات المتقدمة للعمل بالمستشفيات، مما يعزز الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.