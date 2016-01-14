نشرت سيدة أمريكية عبر موقعها الشخصي صوراً لطفليها التوأم اللذين رُزقت بهما مؤخراً، بعد محاولات حمل عديدة فاشلة، وأدت هذه الصور لتعاطف عالمي تشاركَه الآلاف عبر شبكة الإنترنت عندما علموا أنَّها قررت التقاط هذه الصور، لأنَّها كانت تعلم أنَّ أحد الطفلين لن يُعمر طويلاً، فقد ولد ببعض التشوهات وجانب واحد فقط يعمل من القلب. وبالفعل لم يُعمّر الطفل أكثر من 11 يوماً، تقول السيدة ليندسي إنها كانت أجمل 11 يوماً في حياتها، وأنها تريد الاحتفاظ بذكرى لهذا الطفل وإن كانت حزينة، ولم تجد أفضل من الصور لتحقيق هذه الغاية.

لماذا أحزنت صور هذا الطفل الآلاف من رواد الإنترنت؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-13 نشرت سيدة أمريكية عبر موقعها الشخصي صوراً لطفليها التوأم اللذين رُزقت بهما مؤخراً، بعد محاولات حمل عديدة فاشلة، وأدت هذه الصور لتعاطف عالمي تشاركَه الآلاف عبر شبكة الإنترنت عندما علموا أنَّها قررت التقاط هذه الصور، لأنَّها كانت تعلم أنَّ أحد الطفلين لن يُعمر طويلاً، فقد ولد ببعض التشوهات وجانب واحد فقط يعمل من القلب.



وبالفعل لم يُعمّر الطفل أكثر من 11 يوماً، تقول السيدة ليندسي إنها كانت أجمل 11 يوماً في حياتها، وأنها تريد الاحتفاظ بذكرى لهذا الطفل وإن كانت حزينة، ولم تجد أفضل من الصور لتحقيق هذه الغاية.





13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438 11:12 PM

عاش 11 يوماً فقط وأمه لم تجد إلا الصور للاحتفاظ بذكراه

لماذا أحزنت صور هذا الطفل الآلاف من رواد الإنترنت؟





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نشرت سيدة أمريكية عبر موقعها الشخصي صوراً لطفليها التوأم اللذين رُزقت بهما مؤخراً، بعد محاولات حمل عديدة فاشلة، وأدت هذه الصور لتعاطف عالمي تشاركَه الآلاف عبر شبكة الإنترنت عندما علموا أنَّها قررت التقاط هذه الصور، لأنَّها كانت تعلم أنَّ أحد الطفلين لن يُعمر طويلاً، فقد ولد ببعض التشوهات وجانب واحد فقط يعمل من القلب.



وبالفعل لم يُعمّر الطفل أكثر من 11 يوماً، تقول السيدة ليندسي إنها كانت أجمل 11 يوماً في حياتها، وأنها تريد الاحتفاظ بذكرى لهذا الطفل وإن كانت حزينة، ولم تجد أفضل من الصور لتحقيق هذه الغاية.



