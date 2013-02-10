النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لماذا صنّفت ويكيبيديا "ديلي ميل" كمصدر غير موثوق؟

لا تتقصى الحقائق وتتبنى الإثارة وتسطيح الموضوعات

 أفاد بيان صادر عن مؤسسة ويكيبيديا، التى تدير موسوعة ويكيبيديا، بأن المحررين ناقشوا مدى موثوقية صحيفة "ديلى ميل" منذ العام 2015، وخلُصوا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق واستخدامها كمرجع في المقالات المنشورة على موقع الموسوعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" فقد حَظَر موقع الموسوعة الشهيرة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كمصدر موثوق بعد مناقشة وإجماع مجلس المحررين الخاص بالموسوعة.

وترجع الأسباب، بحسب مجلس المحررين، إلى "تدني سمعة الصحيفة بشكل كبير نتيجة لعدم اهتمامها بتقصي الحقائق، والاعتماد على الإثارة وتسطيح الموضوعات".

وعلى الرغم من اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن الروابط الخاصة بالصحيفة ستظل تظهر على مقالات ويكيبيديا لبعض الوقت، لأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التغيير وقتاً طويلاً.

 

الرئيسية/ محطات

اعلان
لماذا صنّفت ويكيبيديا "ديلي ميل" كمصدر غير موثوق؟
سبق

 أفاد بيان صادر عن مؤسسة ويكيبيديا، التى تدير موسوعة ويكيبيديا، بأن المحررين ناقشوا مدى موثوقية صحيفة "ديلى ميل" منذ العام 2015، وخلُصوا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق واستخدامها كمرجع في المقالات المنشورة على موقع الموسوعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" فقد حَظَر موقع الموسوعة الشهيرة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كمصدر موثوق بعد مناقشة وإجماع مجلس المحررين الخاص بالموسوعة.

وترجع الأسباب، بحسب مجلس المحررين، إلى "تدني سمعة الصحيفة بشكل كبير نتيجة لعدم اهتمامها بتقصي الحقائق، والاعتماد على الإثارة وتسطيح الموضوعات".

وعلى الرغم من اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن الروابط الخاصة بالصحيفة ستظل تظهر على مقالات ويكيبيديا لبعض الوقت، لأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التغيير وقتاً طويلاً.

 

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
02:15 PM
لا تتقصى الحقائق وتتبنى الإثارة وتسطيح الموضوعات

لماذا صنّفت ويكيبيديا "ديلي ميل" كمصدر غير موثوق؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,749

 أفاد بيان صادر عن مؤسسة ويكيبيديا، التى تدير موسوعة ويكيبيديا، بأن المحررين ناقشوا مدى موثوقية صحيفة "ديلى ميل" منذ العام 2015، وخلُصوا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق واستخدامها كمرجع في المقالات المنشورة على موقع الموسوعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" فقد حَظَر موقع الموسوعة الشهيرة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كمصدر موثوق بعد مناقشة وإجماع مجلس المحررين الخاص بالموسوعة.

وترجع الأسباب، بحسب مجلس المحررين، إلى "تدني سمعة الصحيفة بشكل كبير نتيجة لعدم اهتمامها بتقصي الحقائق، والاعتماد على الإثارة وتسطيح الموضوعات".

وعلى الرغم من اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن الروابط الخاصة بالصحيفة ستظل تظهر على مقالات ويكيبيديا لبعض الوقت، لأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التغيير وقتاً طويلاً.

 

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,100
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,423
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,826
3000

3000

01 فبراير
3,048

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة