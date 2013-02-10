لماذا صنّفت ويكيبيديا "ديلي ميل" كمصدر غير موثوق؟

لا تتقصى الحقائق وتتبنى الإثارة وتسطيح الموضوعات

أفاد بيان صادر عن مؤسسة ويكيبيديا، التى تدير موسوعة ويكيبيديا، بأن المحررين ناقشوا مدى موثوقية صحيفة "ديلى ميل" منذ العام 2015، وخلُصوا إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق واستخدامها كمرجع في المقالات المنشورة على موقع الموسوعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "اليوم السابع" فقد حَظَر موقع الموسوعة الشهيرة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كمصدر موثوق بعد مناقشة وإجماع مجلس المحررين الخاص بالموسوعة.

وترجع الأسباب، بحسب مجلس المحررين، إلى "تدني سمعة الصحيفة بشكل كبير نتيجة لعدم اهتمامها بتقصي الحقائق، والاعتماد على الإثارة وتسطيح الموضوعات".

وعلى الرغم من اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن الروابط الخاصة بالصحيفة ستظل تظهر على مقالات ويكيبيديا لبعض الوقت، لأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التغيير وقتاً طويلاً.