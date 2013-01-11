لمدة ثلاثة أيام.. "جمعية ألزهايمر" تنظّم مؤتمرها الدولي الثالث في الرياض

نهاية يناير الجاري بحضور أكثر من 500 مشارك مختص ويناقش 6 محاور

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، المؤتمر الدولي الثالث لمرض ألزهايمر الذي سيحظى برعاية كريمة من الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية؛ وذلك خلال الفترة من 30 يناير 2017م وحتى 2 فبراير 2017م لمدة ثلاثة أيام متتالية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي البحثي والتقني "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، والشريك الاستراتيجي الصحي مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيسة اللجنة التنفيذية، ورئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الأميرة مضاوي بنت محمد آل سعود وقالت: "لقد حشدنا كل الطاقات، ووظفنا كل الإمكانات المتاحة بالجمعية للاستعداد المبكر لهذا الحدث العالمي، ولتوفير أكبر قدر من فرص النجاح له؛ مشيرة إلى أنه تم تشكيل اللجان وفِرَق العمل المتخصصة كل في مجال عمله".

وأضافت: "ومن المتوقع أن يحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 500 مشارك من المتخصصين والعاملين في المجال الصحي، كما سيتحدث في المؤتمر أكثر من خمسة عشر خبيراً محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ حيث سيناقشون خمسة محاور رئيسية ومهمة هي: التدخلات العلاجية المتاحة للمصابين بمرض ألزهايمر، الدعم الاجتماعي والقانوني لمقدمي الرعاية، الاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض والتعامل معها، عوامل الخطر الجينية والبيئية المرتبطة بالمرض والتعامل معها، النواحي الأخلاقية المرتبطة بالعمل مع المصابين بالمرض وأسرهم".

وتابعت: سيكون المؤتمر فرصة كبيرة لإبراز دور المملكة العربية السعودية، وما حققته من إنجازات عديدة على مختلف المستويات البحثية والعلمية خلال العقود الماضية؛ مؤكدة أن الجمعية ستعمل على تفعيل كافة مخرجات المؤتمر وتطبيقها على أرض الواقع في المجالات التي تخدم المستهدفين بها.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر قد نظّمت -خلال الست سنوات الماضية- مؤتمرين دوليين عن مرض ألزهايمر، تَضَمّنتا عدداً من المحاضرات وورش العمل وجلسات خاصة للمتحدثين، ناقشوا خلالها المستجدات العالمية في مجال تشخيص وعلاج مرض ألزهايمر، وأحدث العلاجات المتوافرة عالمياً، وكيفية التعامل مع مريض ألزهايمر من قِبَل الطبيب والأهل والبيئة المحيطة. كما أوحت نتائج الأبحاث التي تمت مناقشتها بالتفاؤل بعلاج المرض؛ ولا سيما العلاج بالخلايا الجذعية التي ما زالت في طور التجارب؛ حيث تم الإجماع على أنها تبشّر بمستقبل واعد في علاج ألزهايمر.

ولمن يرغب بالتسجيل في المؤتمر على الرابط التالي:

www.alzheimerksa.com

كما أن المؤتمر يحظى باعتماد أكثر من 20 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الطبية.