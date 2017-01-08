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لم تذهب دماؤهم هدراً .. "عملية الياسمين" تثأر لـ 19 شهيداً تُوفوا بأحزمة "الصيعري"

في ردٍّ قاسٍ على حادثة مسجد قوة الطوارئ بعسير وواقعة المستشفى في جدة

يرتبط الإرهابي "الصيعري"؛ الهالك في حي الياسمين بالرياض، صباح أمس، بحادثتيْن إرهابيتيْن راح ضحيتهما نحو تسعة عشر منهم رجال أمن باستهدافهم عبر الأحزمة الناسفة التي يتورّط في تجهيزها وكذلك الانتحاريون الذين يرتدونها؛ حيث جاءت "عملية الياسمين"، صباح أمس، رداً قاسياً وثأراً لرجال الأمن لدماء زملائهم الذين استُشهدوا  في حادثة تفجير مسجد قوة الطوارئ بعسير الخمسة عشر، الذين كان بينهم أحد عشر رجل أمن من منسوبي القوة ومتدربون وأربعة من العمالة البنجلاديشية، وكذلك أربعة من رجال الأمن الذين استُشهدوا في أثناء إحباطهم هجوماً إرهابياً في مواقف سيارات بالقرب من المسجد النبوي الشريف، فيما يرتبط الإرهابي الهالك أيضا بحادثة تفجير انتحاري قرب مستشفى في جدة؛ نتج عنه هلاك الانتحاري وإصابة اثنيْن من رجال الأمن.

 

وكان بيان وزارة الداخلية قد كشف أن "طايع"؛ المذكور يعد خبيراً يعتمد عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24 / 10 / 1436هـ، والعمليتين اللتين جرى إحباطهما بتاريخ 29 / 9 / 1437هـ، وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه، فيما استهدفت الأخرى بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.

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لم تذهب دماؤهم هدراً .. "عملية الياسمين" تثأر لـ 19 شهيداً تُوفوا بأحزمة "الصيعري"
سبق

يرتبط الإرهابي "الصيعري"؛ الهالك في حي الياسمين بالرياض، صباح أمس، بحادثتيْن إرهابيتيْن راح ضحيتهما نحو تسعة عشر منهم رجال أمن باستهدافهم عبر الأحزمة الناسفة التي يتورّط في تجهيزها وكذلك الانتحاريون الذين يرتدونها؛ حيث جاءت "عملية الياسمين"، صباح أمس، رداً قاسياً وثأراً لرجال الأمن لدماء زملائهم الذين استُشهدوا  في حادثة تفجير مسجد قوة الطوارئ بعسير الخمسة عشر، الذين كان بينهم أحد عشر رجل أمن من منسوبي القوة ومتدربون وأربعة من العمالة البنجلاديشية، وكذلك أربعة من رجال الأمن الذين استُشهدوا في أثناء إحباطهم هجوماً إرهابياً في مواقف سيارات بالقرب من المسجد النبوي الشريف، فيما يرتبط الإرهابي الهالك أيضا بحادثة تفجير انتحاري قرب مستشفى في جدة؛ نتج عنه هلاك الانتحاري وإصابة اثنيْن من رجال الأمن.

 

وكان بيان وزارة الداخلية قد كشف أن "طايع"؛ المذكور يعد خبيراً يعتمد عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24 / 10 / 1436هـ، والعمليتين اللتين جرى إحباطهما بتاريخ 29 / 9 / 1437هـ، وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه، فيما استهدفت الأخرى بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:02 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:43 PM
في ردٍّ قاسٍ على حادثة مسجد قوة الطوارئ بعسير وواقعة المستشفى في جدة

لم تذهب دماؤهم هدراً .. "عملية الياسمين" تثأر لـ 19 شهيداً تُوفوا بأحزمة "الصيعري"

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
11,948

يرتبط الإرهابي "الصيعري"؛ الهالك في حي الياسمين بالرياض، صباح أمس، بحادثتيْن إرهابيتيْن راح ضحيتهما نحو تسعة عشر منهم رجال أمن باستهدافهم عبر الأحزمة الناسفة التي يتورّط في تجهيزها وكذلك الانتحاريون الذين يرتدونها؛ حيث جاءت "عملية الياسمين"، صباح أمس، رداً قاسياً وثأراً لرجال الأمن لدماء زملائهم الذين استُشهدوا  في حادثة تفجير مسجد قوة الطوارئ بعسير الخمسة عشر، الذين كان بينهم أحد عشر رجل أمن من منسوبي القوة ومتدربون وأربعة من العمالة البنجلاديشية، وكذلك أربعة من رجال الأمن الذين استُشهدوا في أثناء إحباطهم هجوماً إرهابياً في مواقف سيارات بالقرب من المسجد النبوي الشريف، فيما يرتبط الإرهابي الهالك أيضا بحادثة تفجير انتحاري قرب مستشفى في جدة؛ نتج عنه هلاك الانتحاري وإصابة اثنيْن من رجال الأمن.

 

وكان بيان وزارة الداخلية قد كشف أن "طايع"؛ المذكور يعد خبيراً يعتمد عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24 / 10 / 1436هـ، والعمليتين اللتين جرى إحباطهما بتاريخ 29 / 9 / 1437هـ، وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه، فيما استهدفت الأخرى بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.

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