لم تفلح "النشارة" في التمويه .. إحباط تهريب مليون حبة محظورة في الحديثة

خُبئت بطريقة فنية وكشفها رجال الجمارك وجرى بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة

أحبط جمرك الحديثة، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون؛ بلغت مليوناً و347 ألف حبة، عُثر عليها مُخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.

في التفاصيل، قال مدير عام جمرك الحديثة، إبراهيم العنزي: قَدِمت للجمرك شاحنة من نوع (برّاد) وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة فنية في أرضية الشاحنة بعد تغطيتها بنشارة خشب؛ بقصد التمويه على المراقب الجمركي.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة، أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.