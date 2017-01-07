مؤتمر البحر الأحمر لطب العيون يستحدث "منصة للأطباء الناشئين"

لدعم أبحاثهم التخصصية في مجال علاج العيون

أكد الدكتور سعيد الغامدي مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون الذي أقيم بفندق جدة هيلتون، استحداث "منصة علمية لأطباء العيون الناشئين"، والتي تعد الأولى من نوعها وتستهدف توجيه أطباء المستقبل المختصين.

وقال إن ذلك جاء سعياً من المؤتمر الذي يقوم ضمن دوره بعمل طبي متنوع، ويستهدف المتقدمين في هذا التخصص ومن هم على أول الطريق، وذلك من خلال اطلاق المؤتمر أربع جلسات للأطباء الناشئين Young ophthalmology sessions لتقديم ما لديهم من أوراق عمل وأبحاث طبية حيث يتم اختيارها بعناية ، وكشف أنه تم أيضاً استحداث منصة لعرض الملخصات الطبية Posters.

وأشار "الغامدي" إلى سعي اللجان المنظمة والعلمية أن يكون المؤتمر حدثا دولياً ومهرجانًا علمياً لالتقاء الخبرات العالمية من جميع دول العالم وأن يكون منصة لعرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث في طب وجراحة العيون ومنصة لعرض الخبرات العلمية والابحاث الطبية.

وأضاف أن المؤتمر يشهد أهمية علمية بالغة حيث تم اعتماد 30 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ‏وتقدم فيه اكثر من 350 ورقة عمل في 80 جلسة علمية ويضم اكثر من 50 دورة تدريبية وورشة عمل يقدمها أكثر من 30 متحدثا دوليا إضافة إلى قرابة 150متحدثا من داخل المملكة ويتوقع أن يتجاوز حضور المؤتمر 2500 من أطباء العيون وأخصائيي وفنيي البصريات ‏ومساعدي وممرضي العيون والمهتمين بطب العيون بصفة عامة.



وحول مستجدات المؤتمر أوضح "الغامدي" أن المؤتمر شهد إقامة دورة "المراجعة الشاملة في طب العيون" قدمتها الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون AAO، لمدة يوم كامل استهدفت أطباء العيون العامين والمتدربين الذين يحضرون لامتحانات البورد في طب جراحة العيون ، كما قدمت الأكاديمية جلستين علميتين في الماء الأزرق (الجلوكوما) وأمراض‏ القرنية لاسيما القرنية المخروطية وطرق العلاج الحديثة.



‏كما بحث المؤتمر في ذات السياق، بصفة مستفيضة أمراض القرنية المخروطية وطرق العلاج وآخر ما توصلت إليه الأبحاث في هذا المجال كما وكذلك الطرق الحديثة في تصحيح النظر وعلاج الماء الأبيض بالفيمتوليزر (كالفمتوليزك والفمتوسمايل والفمتوفيكو) ، كما تطرق لعلاج "حرج البصر الشيخوخي" وعلاج النظر القريب في سن ما بعد الأربعين (البرسبايوبيا) وآخر الأبحاث في هذا المجال.

‏وعلى صعيد طبي آخر ، بحث المؤتمر خلال الأيام الأولى منه أمراض الشبكية مثل اعتلال الشبكية السكري وطرق التشخيص والعلاج الحديثة مثل الليزر والحقن العينية واستطباباتها ، ‏كما استعرض أمراض واعتلال الشبكية لدى "الخدج" وعمليات جراحة الشبكية والجسم الزجاجي الحديثة. فيما كشف المؤتمر عن الأبحاث الجديدة في مجال ضمور مركز البصر الشيخوخي وتشخيصه وعلاجه ، فيما شهد مشاركة فعالة ودورات مكثفة مقدمة من المدرسة الأوربية للجراحات المتقدمة في طب العيون ايساسو ESASO ، بالإضافة إلى عقد عدة دورات وورش عمل في البحث الطبي والطب المبني على البراهين وطرق البحث إضافة إلى ورش عمل متخصصة في التعليم الطبي.



يذكر أن مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون هو أحد المؤتمرات التي تنظمها فرع الجمعية السعودية لطب العيون، حيث حظيت هذه النسخة برعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وينظم بالمشاركة مع مستشفى الحرس الوطني بجدة والتعاون مع مستشفى العيون بجدة. وركزت أبحاث المؤتمر هذا العام على آخر ما توصل حيال موضوعات أمراض وجراحات القرنية ومقدمة العين ، الجراحات الانكسارية لتصحيح النظر ، جراحات الماء الأبيض ،وزراعة العدسات إضافة إلى الجلوكوما، والشبكية.