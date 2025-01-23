مؤسسة رعاية الفتيات بجدة تختتم دورة "أميرة المطبخ"

استهدفت تعليمهن "فنون الطهي" وتزيين الأطباق

اختتمت مؤسسة رعاية الفتيات الخميس الماضي الدورة التدريبية تحت عنوان "أميرة المطبخ"، والتي استمرت شهرين ضمن نشاط بيت أمي بإشراف سحار الربيدان .

استهدفت الدورة تعليم الفتيات فنون الطهي وتزيين الأطباق، وبذلك تكون عند خروجها ربة منزل ناجحة .

وكانت الدورة قد اشتملت على مسابقة بين المشاركات لإعداد وجبة مكونة من مقبلات وطبق مالح والآخر حلو، على أن يتم تقييم الأطباق من قبل لجنة الحكم المكونة من موظفات المؤسسة .

وفي الختام تم تكريم الفتيات الفائزات بالمراتب الثلاث الأولى وجوائز ترضية لبقية المشاركات وجميع المشاركات بالبرنامج من قبل مديرة المؤسسة مريم حسين الغامدي .

