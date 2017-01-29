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مؤسس "أوبر" يناقش مع ترامب قرار منع المهاجرين.. الجمعة

قال: القرار ستكون له "آثار واسعة النطاق" على الآلاف من سائقي الشركة..

أكد "ترافيس كلانيك" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الجمعة المقبلة، وذلك من أجل مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بقرار الهجرة الذي اتخذه أخيرًا، مشيرًا إلى أن أمر إيقاف الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول لمدة 90 يومًا سيكون له "آثار واسعة النطاق" على الآلاف من سائقي "أوبر".

 

وبحسب "اليوم السابع" أشار كلانيك أيضًا إلى أن القرار سيسبب الكثير من الخسائر للشركة التي قررت أخذ بعض الخطوات لمساعدة السائقين المتضررين، بما في ذلك تعويض مالي كبير لأي سائق مضطر للعودة إلى دياره، ووعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمساعدات المالية خلال الأيام المقبلة.

 

وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 آلاف من الموظفين والسائقين بشركة أوبر بالولايات المتحدة سيتضررون هم وعائلاتهم، ولكنه سيحاول عرض تلك المشكلة مع ترامب بشكل مباشر يوم الجمعة، خلال المجلس الاستشاري الذي يعد "كلانيك" جزءًا منه.

 

يُذكر أن شركة أوبر كانت قد تعرّضت لحملة مقاطعة على شبكات التواصل، حيث تنادى القائمون عليها بحذف التطبيقDeleteUber# وذلك بعد إشارة رئيس الشركة إلى أنها "مضطرة" إلى التعاون مع ترامب.

 

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مؤسس "أوبر" يناقش مع ترامب قرار منع المهاجرين.. الجمعة
سبق

أكد "ترافيس كلانيك" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الجمعة المقبلة، وذلك من أجل مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بقرار الهجرة الذي اتخذه أخيرًا، مشيرًا إلى أن أمر إيقاف الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول لمدة 90 يومًا سيكون له "آثار واسعة النطاق" على الآلاف من سائقي "أوبر".

 

وبحسب "اليوم السابع" أشار كلانيك أيضًا إلى أن القرار سيسبب الكثير من الخسائر للشركة التي قررت أخذ بعض الخطوات لمساعدة السائقين المتضررين، بما في ذلك تعويض مالي كبير لأي سائق مضطر للعودة إلى دياره، ووعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمساعدات المالية خلال الأيام المقبلة.

 

وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 آلاف من الموظفين والسائقين بشركة أوبر بالولايات المتحدة سيتضررون هم وعائلاتهم، ولكنه سيحاول عرض تلك المشكلة مع ترامب بشكل مباشر يوم الجمعة، خلال المجلس الاستشاري الذي يعد "كلانيك" جزءًا منه.

 

يُذكر أن شركة أوبر كانت قد تعرّضت لحملة مقاطعة على شبكات التواصل، حيث تنادى القائمون عليها بحذف التطبيقDeleteUber# وذلك بعد إشارة رئيس الشركة إلى أنها "مضطرة" إلى التعاون مع ترامب.

 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
09:32 PM
قال: القرار ستكون له "آثار واسعة النطاق" على الآلاف من سائقي الشركة..

مؤسس "أوبر" يناقش مع ترامب قرار منع المهاجرين.. الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد "ترافيس كلانيك" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، أنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الجمعة المقبلة، وذلك من أجل مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بقرار الهجرة الذي اتخذه أخيرًا، مشيرًا إلى أن أمر إيقاف الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول لمدة 90 يومًا سيكون له "آثار واسعة النطاق" على الآلاف من سائقي "أوبر".

 

وبحسب "اليوم السابع" أشار كلانيك أيضًا إلى أن القرار سيسبب الكثير من الخسائر للشركة التي قررت أخذ بعض الخطوات لمساعدة السائقين المتضررين، بما في ذلك تعويض مالي كبير لأي سائق مضطر للعودة إلى دياره، ووعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمساعدات المالية خلال الأيام المقبلة.

 

وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 آلاف من الموظفين والسائقين بشركة أوبر بالولايات المتحدة سيتضررون هم وعائلاتهم، ولكنه سيحاول عرض تلك المشكلة مع ترامب بشكل مباشر يوم الجمعة، خلال المجلس الاستشاري الذي يعد "كلانيك" جزءًا منه.

 

يُذكر أن شركة أوبر كانت قد تعرّضت لحملة مقاطعة على شبكات التواصل، حيث تنادى القائمون عليها بحذف التطبيقDeleteUber# وذلك بعد إشارة رئيس الشركة إلى أنها "مضطرة" إلى التعاون مع ترامب.

 

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