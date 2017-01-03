"ماكدونالدز" تتبرع بنصف مليون ريال لنصرة الأشقاء في سوريا
تبرعت شركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة حق امتياز مطاعم ماكدونالدز بالمناطق الوسطى والشرقية والشمالية بمبلغ 500,000 ريال .
يأتي ذلك تضامنا مع المنكوبين في سوريا وتحت مظلة الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء هناك.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد أمر مؤخرا بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق.
"ماكدونالدز" تتبرع بنصف مليون ريال لنصرة الأشقاء في سوريا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-03
تبرعت شركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة حق امتياز مطاعم ماكدونالدز بالمناطق الوسطى والشرقية والشمالية بمبلغ 500,000 ريال .
يأتي ذلك تضامنا مع المنكوبين في سوريا وتحت مظلة الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء هناك.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد أمر مؤخرا بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق.
03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
03:48 PM
"ماكدونالدز" تتبرع بنصف مليون ريال لنصرة الأشقاء في سوريا
تبرعت شركة الرياض العالمية للأغذية، صاحبة حق امتياز مطاعم ماكدونالدز بالمناطق الوسطى والشرقية والشمالية بمبلغ 500,000 ريال .
يأتي ذلك تضامنا مع المنكوبين في سوريا وتحت مظلة الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء هناك.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد أمر مؤخرا بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق.