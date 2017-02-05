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مانشستر يونايتد يضرب ليستر بالثلاثة وفوز صعب للسيتي

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوز كبير خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، بملعب "ووكرز ستاديوم" في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 


سجل الأهداف كل من هنريك مخيتاريان، وزلاتان إبراهيموفيتش، وخوان ماتا في الدقائق 42 و44 و49، على الترتيب. 


وكسر مانشستر بذلك سلسلة تعادلاته في آخر 3 مباريات خاضها الفريق، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس. 


أما ليستر حامل لقب المسابقة، فواصل مسلسل نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ16، متساويًا مع ميدلزبره وسوانزي سيتي.
وفي الجولة نفسها تغلب مانشستر سيتي على ضيفه سوانسي سيتي، مستفيدًا من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من آرسنال وليفربول، لشق طريقه إلى المركز الثالث بفضل الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس.


وسجل جيسوس هدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما إلى التعادل. 


وأصبح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر، وثلاث عن توتنهام الثاني، مستفيدًا من خسارة آرسنال أمام جاره تشلسي (1-3) وليفربول أمام هال سيتي (صفر-2) السبت.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر يونايتد يضرب ليستر بالثلاثة وفوز صعب للسيتي
سبق

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوز كبير خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، بملعب "ووكرز ستاديوم" في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 


سجل الأهداف كل من هنريك مخيتاريان، وزلاتان إبراهيموفيتش، وخوان ماتا في الدقائق 42 و44 و49، على الترتيب. 


وكسر مانشستر بذلك سلسلة تعادلاته في آخر 3 مباريات خاضها الفريق، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس. 


أما ليستر حامل لقب المسابقة، فواصل مسلسل نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ16، متساويًا مع ميدلزبره وسوانزي سيتي.
وفي الجولة نفسها تغلب مانشستر سيتي على ضيفه سوانسي سيتي، مستفيدًا من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من آرسنال وليفربول، لشق طريقه إلى المركز الثالث بفضل الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس.


وسجل جيسوس هدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما إلى التعادل. 


وأصبح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر، وثلاث عن توتنهام الثاني، مستفيدًا من خسارة آرسنال أمام جاره تشلسي (1-3) وليفربول أمام هال سيتي (صفر-2) السبت.
 

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
10:28 PM

مانشستر يونايتد يضرب ليستر بالثلاثة وفوز صعب للسيتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات بفوز كبير خارج ملعبه أمام ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، بملعب "ووكرز ستاديوم" في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 


سجل الأهداف كل من هنريك مخيتاريان، وزلاتان إبراهيموفيتش، وخوان ماتا في الدقائق 42 و44 و49، على الترتيب. 


وكسر مانشستر بذلك سلسلة تعادلاته في آخر 3 مباريات خاضها الفريق، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس. 


أما ليستر حامل لقب المسابقة، فواصل مسلسل نتائجه السلبية، بتلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، حيث تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ16، متساويًا مع ميدلزبره وسوانزي سيتي.
وفي الجولة نفسها تغلب مانشستر سيتي على ضيفه سوانسي سيتي، مستفيدًا من الخسارة التي تعرض لها السبت كل من آرسنال وليفربول، لشق طريقه إلى المركز الثالث بفضل الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس.


وسجل جيسوس هدفين، ثانيهما في الوقت بدل الضائع حين كان الفريقان في طريقهما إلى التعادل. 


وأصبح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر، وثلاث عن توتنهام الثاني، مستفيدًا من خسارة آرسنال أمام جاره تشلسي (1-3) وليفربول أمام هال سيتي (صفر-2) السبت.
 

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