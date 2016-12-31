​ما بين عفوية ومؤثرة.. شاهد الصور الأكثر تداولاً في مواقع التواصل الاجتماعي في ٢٠١٦



حظي عام 2016، الذي سيقفل أبوابه بعد سويعات، بالكثير من الأحداث المصورة حول العالم، والتي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية.

"سبق"، من خلال هذا التقرير، تسلط الضوء على أبرز الصور ما بين عفوية ومؤثرة، والتي تم تداولها على نطاق واسع بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وَهَـذَا الْبَـيْتُ بَيْتُ اللهِ بُشْـــرَى

لِـنَـفْـسٍ فِـيهِ قَــدْ بَلَغَتْ مُنَاهَــا

وَهَـذَا الْحِجْرُ والْحَجَـرُ الْمُفَـدى

وَزَمْــزَمُ والْحَطِيـمُ ومَا زَهَاهَــــا

فَهَلِّـلْ عِنْـدَ مَشْهَـدِهَا كِفَاحـــاً

وَزَمْـزِمْ عِنْـدَ زَمْزَمِــهِ شِفَاهَــا

فَهَذَا الْفَخْرُ إِنْ حَاوَلْتَ فَخْـــــراً

وَهَذَا الْجَاهُ إِنْ حَاوَلْــتَ جَـاهَـــا



كان هذا لسان حال الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرددون أبيات عز الدين عبد السلام بن غانم المقدسي المتوفى سنة 678 هجرية، عقب مشاهدتهم صورة قلب قبلة القلوب في المسجد الحرام، التي تم التقاطها في صباح السابع من شهر ذي الحجة للعام الماضي بواسطة المصور أحمد حاضر.

‏خل بشتك ترى فالحفل ما به ضيوف

‏أنت في دارك الثاني ولا جيت ضيف

‏والعب بكفك اللي ما يبي له سيوف

‏وش تبي بالهنادي وانت يمناك ⁧‫سيف‬⁩



جاءت هذا الأبيات الجميلة للشاعر مشعل بن عون عقب تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة معبرة تم التقاطها بواسطة بندر الجلعود، وتعكس الترابط المتين بين حكام السعودية والإمارات أثناء حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فعاليات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ45.





أرعدي ثم أرعدي رعد الشمال

وأبرقي بالنور جلاي الظلام

يا جيوش العز في وقت النزال

يا صقور الجو من فوق الغمام



تغنى الشاعر خلف الرويلي بهذه الأبيات عقب تداول صورة لرجال الأمن أثناء أداء الصلاة خلال مناورة رعد الشمال تم التقاطها بواسطة عبدالله يحيى.



وبلغ عدد القوات المشاركة في المناورة من 20 دولة 350 ألف جندي، واستخدم في المناورات 2540 مقاتلة و20 ألف دبابة و460 مروحية، ومئات السفن، واعتبرت تلك المناورات الضخمة ثاني أكبر عملية حشد للقوات في تاريخ المنطقة منذ عاصفة الصحراء.





كانت هذه الصورة العفوية للزميل مشعل الزهراني أثناء مباراة برشلونة والأهلي الودية المقامة في الدوحة الشهر الجاري، والتي تم تداولها لبساطتها بين أحد أشهر وأغلى لاعبي كرة القدم في المستديرة، الأرجنتيني ميسي، مع النجم الشاب لاعب الأهلي سلمان المؤشر.