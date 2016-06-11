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مليون دولار

هو ما عليك دفعه في حال أردت تناول الغداء مع الملياردير "وارن بافيت" تذهب دعمًا لمؤسسة خيرية، ويتحدد هذا الرقم عبر مزاد سنوي بين الأثرياء وصل هذا العام إلى الرقم "مليون".

وبحسب "رويترز" فقد وصل أعلى رقم في المزاد إلى مليون دولار الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "17:00 بتوقيت غرينتش" الاثنين الماضي بعد دقيقتين اثنتين فقط من تدشين المزاد ليلة الأحد الماضي، وغالبًا ما ترتفع المزايدات قرب نهاية المزاد الذي يجريه موقع ebay.

جدير بالذكر أن مجلة فوربس الأميركية قدرت الأسبوع الماضي صافي ثروة "بافيت" بـ74.9 مليار دولار، وسيتناول "بافيت" الغداء مع الفائز بالمزاد وسبعة من ضيوفه.

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مليون دولار
سبق

هو ما عليك دفعه في حال أردت تناول الغداء مع الملياردير "وارن بافيت" تذهب دعمًا لمؤسسة خيرية، ويتحدد هذا الرقم عبر مزاد سنوي بين الأثرياء وصل هذا العام إلى الرقم "مليون".

وبحسب "رويترز" فقد وصل أعلى رقم في المزاد إلى مليون دولار الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "17:00 بتوقيت غرينتش" الاثنين الماضي بعد دقيقتين اثنتين فقط من تدشين المزاد ليلة الأحد الماضي، وغالبًا ما ترتفع المزايدات قرب نهاية المزاد الذي يجريه موقع ebay.

جدير بالذكر أن مجلة فوربس الأميركية قدرت الأسبوع الماضي صافي ثروة "بافيت" بـ74.9 مليار دولار، وسيتناول "بافيت" الغداء مع الفائز بالمزاد وسبعة من ضيوفه.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
10:12 AM

مليون دولار

A A A
مروان المريسي - الرياض
1
1,770

هو ما عليك دفعه في حال أردت تناول الغداء مع الملياردير "وارن بافيت" تذهب دعمًا لمؤسسة خيرية، ويتحدد هذا الرقم عبر مزاد سنوي بين الأثرياء وصل هذا العام إلى الرقم "مليون".

وبحسب "رويترز" فقد وصل أعلى رقم في المزاد إلى مليون دولار الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "17:00 بتوقيت غرينتش" الاثنين الماضي بعد دقيقتين اثنتين فقط من تدشين المزاد ليلة الأحد الماضي، وغالبًا ما ترتفع المزايدات قرب نهاية المزاد الذي يجريه موقع ebay.

جدير بالذكر أن مجلة فوربس الأميركية قدرت الأسبوع الماضي صافي ثروة "بافيت" بـ74.9 مليار دولار، وسيتناول "بافيت" الغداء مع الفائز بالمزاد وسبعة من ضيوفه.

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