مباحثات بين "المحرج" ومحافظ هيئة المواصفات
استقبل مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، بمكتبه بمقر الأمن العام بالناصرية أمس الخميس، الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحضور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني مدير الإدارة العامة للمرور.
مباحثات بين "المحرج" ومحافظ هيئة المواصفات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-23
استقبل مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، بمكتبه بمقر الأمن العام بالناصرية أمس الخميس، الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحضور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني مدير الإدارة العامة للمرور.
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
02:34 PM
مباحثات بين "المحرج" ومحافظ هيئة المواصفات
استقبل مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، بمكتبه بمقر الأمن العام بالناصرية أمس الخميس، الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحضور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني مدير الإدارة العامة للمرور.