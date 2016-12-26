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مباراة تنتهي في مقر الشرطة بتبوك.. شرارة بدأت بتلفظ واشتعلت بـ"الحمراء"!

فيما تنازل الحكم عن المعتدين طالب مهتمون رؤساء الأندية بتنمية روح المنافسة

 انتهت مباراة بين فريقين لدرجة الشباب في إحدى محافظات تبوك، أمس الأول، بمقر مركز الشرطة؛ بعد تعدي لاعبي أحد الفريقين على حكم الساحة عقب نهاية المباراة، وفقاً لما أكده مصدر لـ"سبق".

وبيّن المصدر أن شرارة المشكلة بدأت حين دخل مدرب أحد الفريقين للملعب قبل نهاية الشوط الثاني، وتلفظ على الحكم وقام بتهديده بالضرب، قبل أن يتم استبعاده بقرار من الحكم.

وأضاف: "استؤنفت المباراة، وقبل نهايتها أشهر الحكم البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين، لتبدأ فصول التعدي على الحكم والمساعدين وعلى المركبة التي كانت تقلهم، الأمر الذي اضطر معه تدخل شرطة المحافظة التي أقيمت فيها المباراة".

وذكر المصدر أن حكم المباراة قدّم شكواه في الشرطة ثم تنازل عن المعتدين لتعزيز مبدأ الروح الرياضية، وقرر تحمل الضرر الذي وقع على السيارة، فيما طالب مهتمون بالشأن الرياضي رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة بتفعيل دورهم في تعزيز ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب وتنمية روح المنافسة الشريفة.

من جهته، قال مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك عبدالله مبارك، لـ"سبق" إنه بانتظار التقرير النهائي حسب ما هو متبع ونظامي، وسيتم بعد اجتماع اللجنة في المكتب، وبناء على لائحة الانضباط، تحديد العقوبات التي تصل إلى عقوبة إيقاف وعقوبة مالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مباراة تنتهي في مقر الشرطة بتبوك.. شرارة بدأت بتلفظ واشتعلت بـ"الحمراء"!
سبق

 انتهت مباراة بين فريقين لدرجة الشباب في إحدى محافظات تبوك، أمس الأول، بمقر مركز الشرطة؛ بعد تعدي لاعبي أحد الفريقين على حكم الساحة عقب نهاية المباراة، وفقاً لما أكده مصدر لـ"سبق".

وبيّن المصدر أن شرارة المشكلة بدأت حين دخل مدرب أحد الفريقين للملعب قبل نهاية الشوط الثاني، وتلفظ على الحكم وقام بتهديده بالضرب، قبل أن يتم استبعاده بقرار من الحكم.

وأضاف: "استؤنفت المباراة، وقبل نهايتها أشهر الحكم البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين، لتبدأ فصول التعدي على الحكم والمساعدين وعلى المركبة التي كانت تقلهم، الأمر الذي اضطر معه تدخل شرطة المحافظة التي أقيمت فيها المباراة".

وذكر المصدر أن حكم المباراة قدّم شكواه في الشرطة ثم تنازل عن المعتدين لتعزيز مبدأ الروح الرياضية، وقرر تحمل الضرر الذي وقع على السيارة، فيما طالب مهتمون بالشأن الرياضي رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة بتفعيل دورهم في تعزيز ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب وتنمية روح المنافسة الشريفة.

من جهته، قال مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك عبدالله مبارك، لـ"سبق" إنه بانتظار التقرير النهائي حسب ما هو متبع ونظامي، وسيتم بعد اجتماع اللجنة في المكتب، وبناء على لائحة الانضباط، تحديد العقوبات التي تصل إلى عقوبة إيقاف وعقوبة مالية.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
10:42 AM
فيما تنازل الحكم عن المعتدين طالب مهتمون رؤساء الأندية بتنمية روح المنافسة

مباراة تنتهي في مقر الشرطة بتبوك.. شرارة بدأت بتلفظ واشتعلت بـ"الحمراء"!

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بدر الجبل - تبوك
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 انتهت مباراة بين فريقين لدرجة الشباب في إحدى محافظات تبوك، أمس الأول، بمقر مركز الشرطة؛ بعد تعدي لاعبي أحد الفريقين على حكم الساحة عقب نهاية المباراة، وفقاً لما أكده مصدر لـ"سبق".

وبيّن المصدر أن شرارة المشكلة بدأت حين دخل مدرب أحد الفريقين للملعب قبل نهاية الشوط الثاني، وتلفظ على الحكم وقام بتهديده بالضرب، قبل أن يتم استبعاده بقرار من الحكم.

وأضاف: "استؤنفت المباراة، وقبل نهايتها أشهر الحكم البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين، لتبدأ فصول التعدي على الحكم والمساعدين وعلى المركبة التي كانت تقلهم، الأمر الذي اضطر معه تدخل شرطة المحافظة التي أقيمت فيها المباراة".

وذكر المصدر أن حكم المباراة قدّم شكواه في الشرطة ثم تنازل عن المعتدين لتعزيز مبدأ الروح الرياضية، وقرر تحمل الضرر الذي وقع على السيارة، فيما طالب مهتمون بالشأن الرياضي رؤساء الأندية الرياضية بالمنطقة بتفعيل دورهم في تعزيز ثقافة الروح الرياضية ونبذ التعصب وتنمية روح المنافسة الشريفة.

من جهته، قال مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك عبدالله مبارك، لـ"سبق" إنه بانتظار التقرير النهائي حسب ما هو متبع ونظامي، وسيتم بعد اجتماع اللجنة في المكتب، وبناء على لائحة الانضباط، تحديد العقوبات التي تصل إلى عقوبة إيقاف وعقوبة مالية.

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