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مبرة الإحسان تطلق مبادرة "العمل القريب" للحد من البطالة بالشرقية‎

مع توفير المواصلات بأسعار رمزية

وقعت "مبرة الإحسان" الخيرية مساء أمس مبادرة "العمل القريب" وذلك مع مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل؛ رغبة في توفير فرص وظيفية وللحد من البطالة للمستفيدين من جمعية البر الشرقية بالخبر.

وذكر مدير المبرة "الشيخ عادل المحيسن"، أن المبادرة تهدف لتوفير المواصلات بأسعار رمزية لمن يرغب بالعمل خارج الثقبة أو بعيدًا عن مساكن الأسر المستفيدة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف توظيف أبناء الأسر على السيارات من جانب ليقوم هؤلاء بتوصيل وتسهيل عملية المواصلات لمن يرغب بالعمل من مستفيدي المبرة من جانب آخر؛ حيث سيقوم من تم توظيفهم على هذه السيارات من أبناء المستفيدين بتوصيل أبناء الأسر المستفيدة الذين تم توظيفهم من قبل المبرة، أو هؤلاء الذين يصعب عليهم العمل بسبب مشكلة المواصلات.

وتابع "المحيسن": بذلك تكون هذه المبادرة قد ساعدت بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن أسباب الاتجاه لهذه المبادرة جاء وفقًا لدراسة عدة حالات قامت بها المبرة؛ حيث تقوم المبرة منذ عام 1425هـ بتوظيف أبناء المستفيدين من خلال قسم مختص.

وبين أن نتائج الدراسة كشفت أن مشكلة المواصلات تعد عائقًا كبيرًا لمن توفر المبرة لهم فرصة عمل مناسبة بعيدة عن سكنهم؛ إذ إن معظمهم لا يستطيع الالتحاق بوظيفته في ظل البعد المكاني لهذه الوظيفة، والبعض الآخر يلتحق بالوظيفة لكن لا يستمر فيها للأسباب نفسها، كما كشفت الدراسة أيضًا أن عددًا كبيرًا منهم مستعد للعمل برواتب رمزية في حال توفر وسيلة المواصلات المناسبة لهذا العمل البعيد عن محل إقامته.
 
وذكر "المحيسن" أنه سيتم شراء 10 سيارات عائلية ذات "9- 11فردًا" بشكل تدريجي بالأقساط، منوهًا إلى أن هذه المبادرة بهذا الشكل تقام لأول مرة بالجمعيات الخيرية؛ لذا ستعمل المبرة على أن تكون أنموذجًا ناجحًا يتم الاقتداء به في المستقبل، موجهًا شكره لمركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل على دعم هذه المبادرة.
 
من جانبه، أكد "مساعد الزامل" ممثل مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل؛ أن المركز مهتم بالتركيز على دعم المبادرات المجتمعية التي من شأنها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية، وأن دعمهم لهذه المبادرة انطلق من ذلك المبدأ، مشيرًا إلى ضرورة توافر عنصر الاستمرارية والأثر في المبادرات المدعومة من قبل المركز.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مبرة الإحسان تطلق مبادرة "العمل القريب" للحد من البطالة بالشرقية‎
سبق

وقعت "مبرة الإحسان" الخيرية مساء أمس مبادرة "العمل القريب" وذلك مع مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل؛ رغبة في توفير فرص وظيفية وللحد من البطالة للمستفيدين من جمعية البر الشرقية بالخبر.

وذكر مدير المبرة "الشيخ عادل المحيسن"، أن المبادرة تهدف لتوفير المواصلات بأسعار رمزية لمن يرغب بالعمل خارج الثقبة أو بعيدًا عن مساكن الأسر المستفيدة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف توظيف أبناء الأسر على السيارات من جانب ليقوم هؤلاء بتوصيل وتسهيل عملية المواصلات لمن يرغب بالعمل من مستفيدي المبرة من جانب آخر؛ حيث سيقوم من تم توظيفهم على هذه السيارات من أبناء المستفيدين بتوصيل أبناء الأسر المستفيدة الذين تم توظيفهم من قبل المبرة، أو هؤلاء الذين يصعب عليهم العمل بسبب مشكلة المواصلات.

وتابع "المحيسن": بذلك تكون هذه المبادرة قد ساعدت بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن أسباب الاتجاه لهذه المبادرة جاء وفقًا لدراسة عدة حالات قامت بها المبرة؛ حيث تقوم المبرة منذ عام 1425هـ بتوظيف أبناء المستفيدين من خلال قسم مختص.

وبين أن نتائج الدراسة كشفت أن مشكلة المواصلات تعد عائقًا كبيرًا لمن توفر المبرة لهم فرصة عمل مناسبة بعيدة عن سكنهم؛ إذ إن معظمهم لا يستطيع الالتحاق بوظيفته في ظل البعد المكاني لهذه الوظيفة، والبعض الآخر يلتحق بالوظيفة لكن لا يستمر فيها للأسباب نفسها، كما كشفت الدراسة أيضًا أن عددًا كبيرًا منهم مستعد للعمل برواتب رمزية في حال توفر وسيلة المواصلات المناسبة لهذا العمل البعيد عن محل إقامته.
 
وذكر "المحيسن" أنه سيتم شراء 10 سيارات عائلية ذات "9- 11فردًا" بشكل تدريجي بالأقساط، منوهًا إلى أن هذه المبادرة بهذا الشكل تقام لأول مرة بالجمعيات الخيرية؛ لذا ستعمل المبرة على أن تكون أنموذجًا ناجحًا يتم الاقتداء به في المستقبل، موجهًا شكره لمركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل على دعم هذه المبادرة.
 
من جانبه، أكد "مساعد الزامل" ممثل مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل؛ أن المركز مهتم بالتركيز على دعم المبادرات المجتمعية التي من شأنها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية، وأن دعمهم لهذه المبادرة انطلق من ذلك المبدأ، مشيرًا إلى ضرورة توافر عنصر الاستمرارية والأثر في المبادرات المدعومة من قبل المركز.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
05:36 PM
مع توفير المواصلات بأسعار رمزية

مبرة الإحسان تطلق مبادرة "العمل القريب" للحد من البطالة بالشرقية‎

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عافت الزويد - الدمام
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وقعت "مبرة الإحسان" الخيرية مساء أمس مبادرة "العمل القريب" وذلك مع مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل؛ رغبة في توفير فرص وظيفية وللحد من البطالة للمستفيدين من جمعية البر الشرقية بالخبر.

وذكر مدير المبرة "الشيخ عادل المحيسن"، أن المبادرة تهدف لتوفير المواصلات بأسعار رمزية لمن يرغب بالعمل خارج الثقبة أو بعيدًا عن مساكن الأسر المستفيدة.

وأوضح أن المبادرة تستهدف توظيف أبناء الأسر على السيارات من جانب ليقوم هؤلاء بتوصيل وتسهيل عملية المواصلات لمن يرغب بالعمل من مستفيدي المبرة من جانب آخر؛ حيث سيقوم من تم توظيفهم على هذه السيارات من أبناء المستفيدين بتوصيل أبناء الأسر المستفيدة الذين تم توظيفهم من قبل المبرة، أو هؤلاء الذين يصعب عليهم العمل بسبب مشكلة المواصلات.

وتابع "المحيسن": بذلك تكون هذه المبادرة قد ساعدت بشكل كبير في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن أسباب الاتجاه لهذه المبادرة جاء وفقًا لدراسة عدة حالات قامت بها المبرة؛ حيث تقوم المبرة منذ عام 1425هـ بتوظيف أبناء المستفيدين من خلال قسم مختص.

وبين أن نتائج الدراسة كشفت أن مشكلة المواصلات تعد عائقًا كبيرًا لمن توفر المبرة لهم فرصة عمل مناسبة بعيدة عن سكنهم؛ إذ إن معظمهم لا يستطيع الالتحاق بوظيفته في ظل البعد المكاني لهذه الوظيفة، والبعض الآخر يلتحق بالوظيفة لكن لا يستمر فيها للأسباب نفسها، كما كشفت الدراسة أيضًا أن عددًا كبيرًا منهم مستعد للعمل برواتب رمزية في حال توفر وسيلة المواصلات المناسبة لهذا العمل البعيد عن محل إقامته.
 
وذكر "المحيسن" أنه سيتم شراء 10 سيارات عائلية ذات "9- 11فردًا" بشكل تدريجي بالأقساط، منوهًا إلى أن هذه المبادرة بهذا الشكل تقام لأول مرة بالجمعيات الخيرية؛ لذا ستعمل المبرة على أن تكون أنموذجًا ناجحًا يتم الاقتداء به في المستقبل، موجهًا شكره لمركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل على دعم هذه المبادرة.
 
من جانبه، أكد "مساعد الزامل" ممثل مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل؛ أن المركز مهتم بالتركيز على دعم المبادرات المجتمعية التي من شأنها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية، وأن دعمهم لهذه المبادرة انطلق من ذلك المبدأ، مشيرًا إلى ضرورة توافر عنصر الاستمرارية والأثر في المبادرات المدعومة من قبل المركز.

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