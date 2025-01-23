النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الأرصاد": لا صحة لتعرُّض السعودية لأقوى موجة برد الأسبوع المقبل

وصف من روَّج لهذه الشائعة بـ"الهواة" لتحقيق مكاسب إعلامية

نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني الأنباء التي تتحدث عن موجة برد شديدة وصقيع، ستضرب السعودية الأسبوع المقبل، منتقدًا المبالغة في طرح هذه المعلومات، ومؤكدًا الليلة لبرنامج "أخباركم" بقناة المجد أن هذه الموجة كسابقاتها، بل هي أقل برودة، والتوقعات التي أطلقتها "الهيئة" تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، قد يسجل الصفر المئوي على المناطق الشمالية، و6 درجات صغرى بمنطقتَيْ الرياض والشرقية، مع انخفاض لدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية الداخلية كنجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، والحالة تستمر حتى غد أو صباح الثلاثاء.
 
 ونفى القحطاني وجود موجة غير اعتيادية، مستدركا: "بل إننا في موجات برد سابقة سجلنا درجات حرارة دنيا، تجاوزت 10 درجات تحت الصفر في بعض مناطق السعودية، كحائل وسكاكا والجوف". داعيًا الإعلام إلى اللجوء إلى الجهة المختصة للحصول على تقارير الطقس، ومنتقدًا في هذا الخصوص السعي للحصول على مكاسب إعلامية من بعض الهواة، أو من يحاولون تقديم الطقس بطريقة غير منطقية، وتقوم بالتشويش على المجتمع، ولاسيما أننا مقبلون على إجازة منتصف العام، والناس ترغب في السفر والتنزه في الأماكن المفتوحة، ولا يمكن طرح هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام دون توخي الدقة والمعلومات الكافية.
 
 وكان خبراء طقس قد توقعوا انخفاضًا ملحوظًا على درجات الحرارة الأيام المقبلة، وأن تشهد مختلف مناطق السعودية الأسبوع المقبل أقوى موجة برد منذ دخول موسم الشتاء هذا العام. 
 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الأرصاد": لا صحة لتعرُّض السعودية لأقوى موجة برد الأسبوع المقبل
سبق

نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني الأنباء التي تتحدث عن موجة برد شديدة وصقيع، ستضرب السعودية الأسبوع المقبل، منتقدًا المبالغة في طرح هذه المعلومات، ومؤكدًا الليلة لبرنامج "أخباركم" بقناة المجد أن هذه الموجة كسابقاتها، بل هي أقل برودة، والتوقعات التي أطلقتها "الهيئة" تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، قد يسجل الصفر المئوي على المناطق الشمالية، و6 درجات صغرى بمنطقتَيْ الرياض والشرقية، مع انخفاض لدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية الداخلية كنجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، والحالة تستمر حتى غد أو صباح الثلاثاء.
 
 ونفى القحطاني وجود موجة غير اعتيادية، مستدركا: "بل إننا في موجات برد سابقة سجلنا درجات حرارة دنيا، تجاوزت 10 درجات تحت الصفر في بعض مناطق السعودية، كحائل وسكاكا والجوف". داعيًا الإعلام إلى اللجوء إلى الجهة المختصة للحصول على تقارير الطقس، ومنتقدًا في هذا الخصوص السعي للحصول على مكاسب إعلامية من بعض الهواة، أو من يحاولون تقديم الطقس بطريقة غير منطقية، وتقوم بالتشويش على المجتمع، ولاسيما أننا مقبلون على إجازة منتصف العام، والناس ترغب في السفر والتنزه في الأماكن المفتوحة، ولا يمكن طرح هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام دون توخي الدقة والمعلومات الكافية.
 
 وكان خبراء طقس قد توقعوا انخفاضًا ملحوظًا على درجات الحرارة الأيام المقبلة، وأن تشهد مختلف مناطق السعودية الأسبوع المقبل أقوى موجة برد منذ دخول موسم الشتاء هذا العام. 
 
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:13 PM
وصف من روَّج لهذه الشائعة بـ"الهواة" لتحقيق مكاسب إعلامية

متحدث "الأرصاد": لا صحة لتعرُّض السعودية لأقوى موجة برد الأسبوع المقبل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
17
27,267

نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني الأنباء التي تتحدث عن موجة برد شديدة وصقيع، ستضرب السعودية الأسبوع المقبل، منتقدًا المبالغة في طرح هذه المعلومات، ومؤكدًا الليلة لبرنامج "أخباركم" بقناة المجد أن هذه الموجة كسابقاتها، بل هي أقل برودة، والتوقعات التي أطلقتها "الهيئة" تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، قد يسجل الصفر المئوي على المناطق الشمالية، و6 درجات صغرى بمنطقتَيْ الرياض والشرقية، مع انخفاض لدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية الداخلية كنجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، والحالة تستمر حتى غد أو صباح الثلاثاء.
 
 ونفى القحطاني وجود موجة غير اعتيادية، مستدركا: "بل إننا في موجات برد سابقة سجلنا درجات حرارة دنيا، تجاوزت 10 درجات تحت الصفر في بعض مناطق السعودية، كحائل وسكاكا والجوف". داعيًا الإعلام إلى اللجوء إلى الجهة المختصة للحصول على تقارير الطقس، ومنتقدًا في هذا الخصوص السعي للحصول على مكاسب إعلامية من بعض الهواة، أو من يحاولون تقديم الطقس بطريقة غير منطقية، وتقوم بالتشويش على المجتمع، ولاسيما أننا مقبلون على إجازة منتصف العام، والناس ترغب في السفر والتنزه في الأماكن المفتوحة، ولا يمكن طرح هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام دون توخي الدقة والمعلومات الكافية.
 
 وكان خبراء طقس قد توقعوا انخفاضًا ملحوظًا على درجات الحرارة الأيام المقبلة، وأن تشهد مختلف مناطق السعودية الأسبوع المقبل أقوى موجة برد منذ دخول موسم الشتاء هذا العام. 
 
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,986
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,887
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة