متحدث "الأرصاد": لا صحة لتعرُّض السعودية لأقوى موجة برد الأسبوع المقبل

وصف من روَّج لهذه الشائعة بـ"الهواة" لتحقيق مكاسب إعلامية

نفى المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني الأنباء التي تتحدث عن موجة برد شديدة وصقيع، ستضرب السعودية الأسبوع المقبل، منتقدًا المبالغة في طرح هذه المعلومات، ومؤكدًا الليلة لبرنامج "أخباركم" بقناة المجد أن هذه الموجة كسابقاتها، بل هي أقل برودة، والتوقعات التي أطلقتها "الهيئة" تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، قد يسجل الصفر المئوي على المناطق الشمالية، و6 درجات صغرى بمنطقتَيْ الرياض والشرقية، مع انخفاض لدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية الداخلية كنجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، والحالة تستمر حتى غد أو صباح الثلاثاء.



ونفى القحطاني وجود موجة غير اعتيادية، مستدركا: "بل إننا في موجات برد سابقة سجلنا درجات حرارة دنيا، تجاوزت 10 درجات تحت الصفر في بعض مناطق السعودية، كحائل وسكاكا والجوف". داعيًا الإعلام إلى اللجوء إلى الجهة المختصة للحصول على تقارير الطقس، ومنتقدًا في هذا الخصوص السعي للحصول على مكاسب إعلامية من بعض الهواة، أو من يحاولون تقديم الطقس بطريقة غير منطقية، وتقوم بالتشويش على المجتمع، ولاسيما أننا مقبلون على إجازة منتصف العام، والناس ترغب في السفر والتنزه في الأماكن المفتوحة، ولا يمكن طرح هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام دون توخي الدقة والمعلومات الكافية.



وكان خبراء طقس قد توقعوا انخفاضًا ملحوظًا على درجات الحرارة الأيام المقبلة، وأن تشهد مختلف مناطق السعودية الأسبوع المقبل أقوى موجة برد منذ دخول موسم الشتاء هذا العام.



