متحدث المرور: حمْل الجوال باليد أثناء القيادة مخالفة حتى لو كان مغلقاً

أكد أنه قد يكون مستخدماً في متابعة مواقع التواصل أو إرسال رسالة

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق بن حمود الربيعان، أن المخالفة تُحتسب على مجرد حمل الجوال باليد أثناء القيادة حتى لو كان مغلقاً.

وخلال مداخلته مع قناة "24"، أجاب "الربيعان" عن تساؤلٍ نصُّه: "هل المخالفة الآن على المكالمة أم مجرد حمل الجوال؟"؛ حيث قال: "لا، المخالفة الآن على حمل الجوال باليد".

وأضاف: "حمل الجوال ليس فقط من أجل المكالمات؛ وإنما قد يكون لمتابعة مواقع التوصل أو تصوير سناب شات مثلاً، أو إرسال رسالة وغيرها".

وتساءل "الربيعان": "رجل المرور إذا رصد السائق حاملاً الجوال بيده؛ فما الذي يُدريه إن كان يتحدث به أو أن جواله مغلق؟".

وأردف: "استخدام الجوال أو حمله باليد أثناء القيادة يعتبر مخالفة أياً كان نوع الاستخدام".

يشار إلى أن نظام المرور ينص على أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يستوجب غرامة مالية حدها الأدنى 150 ريالاً، وترتفع إلى الحد الأعلى 300 ريال في حال عدم التسديد خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل المخالفة.