متحدث "مدني جازان" إلى رتبة "مقدم"

صدر المرسوم الملكي الكريم، بترقية المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني، إلى رتبة "مقدم".

وعبّر الرائد "القحطاني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية؛ مقدماً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة؛ سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

"سبق" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.