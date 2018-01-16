متحدث مزايين الإبل: لا صحة لما تم تداوله حول نتائج تسجيل الملاك

قال: سنتخذ الإجراءات النظامية ضد مروجي الشائعات

نفى المتحدث الرسمي لمهرجان جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل الدكتور طلال بن خالد الطريفي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نتائج تسجيل ملّاك الإبل وأعدادهم والفئات التي سيشاركون بها.

واكد الدكتور الطريفي أن ذلك عارٍ من الصحة ولا يحاكي أي أرقام حقيقية، حيث أن من قام بتدليس القوائم المتداولة حصل على الفئات من القوائم الموجودة التي يطلع عليها الجميع، وأدخلها في ملف إكسل.



وأوضح الطريفي أن التسجيل قد انتهى ليلة البارحة السبت ووصل عدد المسجلين من الملّاك ١٦٦٣ وعدد الإبل ٣٣٦٠٩، علماً أن إدارة المهرجان سوف تتخذ الإجراءات النظامية فيحق من تسبب في نشر مثل هذه الشائعة.