قدم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن فهد، واجب العزاء للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته هيا السياري وابنه هشام.
متعب بن عبدالله وعبدالعزيز بن فهد يقدمان واجب العزاء للعودة
في وفاة زوجته هيا السياري وابنه هشام
قدم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن فهد، واجب العزاء للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته هيا السياري وابنه هشام.
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متعب بن عبدالله وعبدالعزيز بن فهد يقدمان واجب العزاء للعودةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-28
قدم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن فهد، واجب العزاء للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته هيا السياري وابنه هشام.
28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
07:55 PM
في وفاة زوجته هيا السياري وابنه هشام
متعب بن عبدالله وعبدالعزيز بن فهد يقدمان واجب العزاء للعودة
قدم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن فهد، واجب العزاء للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته هيا السياري وابنه هشام.
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