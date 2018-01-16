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"متعب بن عبدالله" يتكفل بسداد ديون الشاعر الراحل "مساعد الرشيدي"

شقيق الشاعر الراحل وابنه شكراه على مبادرته وإنسانيته واهتمامه الكبير

تكفل وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بسداد ديون الفقيد الشاعر العميد مساعد الرشيدي.
 
وكان الأمير متعب بن عبدالله قد تقدم المصلين على جنازة الفقيد قبل يومين، كما قدم تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد وأسرته، مشيداً في الوقت ذاته، بما قدمه من إخلاص وعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العلي القدير، أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
من جهتهما، قدم شقيق الشاعر الراحل بشير بن ربيع الرشيدي وابن الشاعر "فيصل" شكرهما وتقديرهما للأمير متعب بن عبدالله على مبادرته وإنسانيته واهتمامه الكبير، مشيرين إلى أن ذلك ليس مستغرباً عليه، سائلين المولى عز وجل، أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
 

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"متعب بن عبدالله" يتكفل بسداد ديون الشاعر الراحل "مساعد الرشيدي"
سبق

تكفل وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بسداد ديون الفقيد الشاعر العميد مساعد الرشيدي.
 
وكان الأمير متعب بن عبدالله قد تقدم المصلين على جنازة الفقيد قبل يومين، كما قدم تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد وأسرته، مشيداً في الوقت ذاته، بما قدمه من إخلاص وعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العلي القدير، أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
من جهتهما، قدم شقيق الشاعر الراحل بشير بن ربيع الرشيدي وابن الشاعر "فيصل" شكرهما وتقديرهما للأمير متعب بن عبدالله على مبادرته وإنسانيته واهتمامه الكبير، مشيرين إلى أن ذلك ليس مستغرباً عليه، سائلين المولى عز وجل، أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:58 PM
شقيق الشاعر الراحل وابنه شكراه على مبادرته وإنسانيته واهتمامه الكبير

"متعب بن عبدالله" يتكفل بسداد ديون الشاعر الراحل "مساعد الرشيدي"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
40
51,355

تكفل وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، بسداد ديون الفقيد الشاعر العميد مساعد الرشيدي.
 
وكان الأمير متعب بن عبدالله قد تقدم المصلين على جنازة الفقيد قبل يومين، كما قدم تعازيه ومواساته لأشقاء وأبناء الفقيد وأسرته، مشيداً في الوقت ذاته، بما قدمه من إخلاص وعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العلي القدير، أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
من جهتهما، قدم شقيق الشاعر الراحل بشير بن ربيع الرشيدي وابن الشاعر "فيصل" شكرهما وتقديرهما للأمير متعب بن عبدالله على مبادرته وإنسانيته واهتمامه الكبير، مشيرين إلى أن ذلك ليس مستغرباً عليه، سائلين المولى عز وجل، أن يجعل ذلك في موازين حسناته.
 

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