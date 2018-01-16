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مجزرة "رؤوس مقطوعة" بسجن برازيلي وعدد القتلى يقارب 10 سجناء

بين عصابتين متنافستين على بيع المخدرات وضمن سلسلة أعمال العنف بالسجون

 قُتِل 3 سجناء بقطع رؤوسهم، السبت، في سجن في البرازيل، في أحدث سلسلة من أعمال العنف بالسجون، أدت إلى سقوط أكثر من مائة قتيل منذ بداية العام.

 

ووقعت المواجهة الجديدة بين عصابتين إجراميتين متنافستين في الكاسوز، أكبر سجون ولاية ريو غراندي دو نورتي (شمال شرق).

 

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن منسق إدارة السجون في الولاية زيميلتون سيلفا، قوله لوسائل إعلام محلية: "حسب ما رأيناه، يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة سجناء على الأقل قُتِلوا لأننا تَمَكّنا من رؤية رؤوسهم".

 

وأكدت بعض الصحف، من جهة أخرى، أن عدد القتلى قد يصل إلى 10 على الأقل.

 

وطوّقت السلطات السجن لمنع أي محاولات للهرب منه؛ لكنها أوضحت أن الشرطة العسكرية وحرس السجن اضطروا للانتظار حتى الفجر لدخول المباني؛ لأن السجناء قطعوا التيار الكهربائي ومدججون بالأسلحة.

 

وهذه الحوادث هي الأخيرة في سلسلة من أعمال العنف في السجون، في وقت تقول فيه السلطات: إن هذه المجازر حرب دامية بين أكبر عصابتين إجراميتين في البلاد للسيطرة على إمدادات وبيع الكوكايين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجزرة "رؤوس مقطوعة" بسجن برازيلي وعدد القتلى يقارب 10 سجناء
سبق

 قُتِل 3 سجناء بقطع رؤوسهم، السبت، في سجن في البرازيل، في أحدث سلسلة من أعمال العنف بالسجون، أدت إلى سقوط أكثر من مائة قتيل منذ بداية العام.

 

ووقعت المواجهة الجديدة بين عصابتين إجراميتين متنافستين في الكاسوز، أكبر سجون ولاية ريو غراندي دو نورتي (شمال شرق).

 

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن منسق إدارة السجون في الولاية زيميلتون سيلفا، قوله لوسائل إعلام محلية: "حسب ما رأيناه، يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة سجناء على الأقل قُتِلوا لأننا تَمَكّنا من رؤية رؤوسهم".

 

وأكدت بعض الصحف، من جهة أخرى، أن عدد القتلى قد يصل إلى 10 على الأقل.

 

وطوّقت السلطات السجن لمنع أي محاولات للهرب منه؛ لكنها أوضحت أن الشرطة العسكرية وحرس السجن اضطروا للانتظار حتى الفجر لدخول المباني؛ لأن السجناء قطعوا التيار الكهربائي ومدججون بالأسلحة.

 

وهذه الحوادث هي الأخيرة في سلسلة من أعمال العنف في السجون، في وقت تقول فيه السلطات: إن هذه المجازر حرب دامية بين أكبر عصابتين إجراميتين في البلاد للسيطرة على إمدادات وبيع الكوكايين.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
11:29 AM
بين عصابتين متنافستين على بيع المخدرات وضمن سلسلة أعمال العنف بالسجون

مجزرة "رؤوس مقطوعة" بسجن برازيلي وعدد القتلى يقارب 10 سجناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قُتِل 3 سجناء بقطع رؤوسهم، السبت، في سجن في البرازيل، في أحدث سلسلة من أعمال العنف بالسجون، أدت إلى سقوط أكثر من مائة قتيل منذ بداية العام.

 

ووقعت المواجهة الجديدة بين عصابتين إجراميتين متنافستين في الكاسوز، أكبر سجون ولاية ريو غراندي دو نورتي (شمال شرق).

 

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن منسق إدارة السجون في الولاية زيميلتون سيلفا، قوله لوسائل إعلام محلية: "حسب ما رأيناه، يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة سجناء على الأقل قُتِلوا لأننا تَمَكّنا من رؤية رؤوسهم".

 

وأكدت بعض الصحف، من جهة أخرى، أن عدد القتلى قد يصل إلى 10 على الأقل.

 

وطوّقت السلطات السجن لمنع أي محاولات للهرب منه؛ لكنها أوضحت أن الشرطة العسكرية وحرس السجن اضطروا للانتظار حتى الفجر لدخول المباني؛ لأن السجناء قطعوا التيار الكهربائي ومدججون بالأسلحة.

 

وهذه الحوادث هي الأخيرة في سلسلة من أعمال العنف في السجون، في وقت تقول فيه السلطات: إن هذه المجازر حرب دامية بين أكبر عصابتين إجراميتين في البلاد للسيطرة على إمدادات وبيع الكوكايين.

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