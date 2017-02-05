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مجلس إدارة الخطوط السعودية يعقد غدًا اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله

يستعرض مستجدات التحول وتقارير الأداء ويعيد تشكيل لجانه الفرعية

يعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صباح اليوم الأحد 8 / 5 /1438هـ الموافق 5 /2 / 2017م اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الموقر في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ يوم الاثنين 11 / 4 / 1438هـ.

ويرأس الاجتماع الذي يعقد بمبنى الإدارة العامة لـ"السعودية" بمدينة جدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل وبحضور أعضاء المجلس كلٍ من: مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وممثل وزارة الخدمة المدنية المهندس باسم بن عبدالله الشافي، وممثل وزارة المالية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وممثل صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميد، عبدالله بن صالح جمعة وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسامي بن علي سندي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان "ممثلون للقطاع الخاص".

وسوف يطلع المجلس في اجتماعه الأول على عرض تعريفي بمنظومة المؤسسة وقطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية والمبادرات الرئيسة التي تم إنجازها خلال عام 2016م ضمن مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020 وفي مقدمتها برنامج تحديث وتنمية الأسطول ، كما يستعرض تقارير الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وخطتها لاستثمار الأسطول الجديد في توفير المزيد من السعة المقعدية داخليًا والتوسع في التشغيل الدولي وفق أسس تجارية ورفع الكفاءة التشغيلية .

كما سيتم في جلسة الغد إعادة تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة في دورته الجديدة.

وكان مجلس الوزراء الموقر المنعقد يوم الاثنين الموافق 9 /1 /2017م قد وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط السعودية بقراره المتضمن :"بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (12297) وتاريخ 12 / 3 / 1438هـ القاضي بتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1- يكون ممثلو وزارات : "الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية ، والمالية" ، وصندوق الاستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية  .

2- تعيين عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري ، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبدالله بن سليمان الربيعان "ممثلين عن القطاع الخاص" أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس إدارة الخطوط السعودية يعقد غدًا اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله
سبق

يعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صباح اليوم الأحد 8 / 5 /1438هـ الموافق 5 /2 / 2017م اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الموقر في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ يوم الاثنين 11 / 4 / 1438هـ.

ويرأس الاجتماع الذي يعقد بمبنى الإدارة العامة لـ"السعودية" بمدينة جدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل وبحضور أعضاء المجلس كلٍ من: مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وممثل وزارة الخدمة المدنية المهندس باسم بن عبدالله الشافي، وممثل وزارة المالية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وممثل صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميد، عبدالله بن صالح جمعة وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسامي بن علي سندي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان "ممثلون للقطاع الخاص".

وسوف يطلع المجلس في اجتماعه الأول على عرض تعريفي بمنظومة المؤسسة وقطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية والمبادرات الرئيسة التي تم إنجازها خلال عام 2016م ضمن مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020 وفي مقدمتها برنامج تحديث وتنمية الأسطول ، كما يستعرض تقارير الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وخطتها لاستثمار الأسطول الجديد في توفير المزيد من السعة المقعدية داخليًا والتوسع في التشغيل الدولي وفق أسس تجارية ورفع الكفاءة التشغيلية .

كما سيتم في جلسة الغد إعادة تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة في دورته الجديدة.

وكان مجلس الوزراء الموقر المنعقد يوم الاثنين الموافق 9 /1 /2017م قد وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط السعودية بقراره المتضمن :"بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (12297) وتاريخ 12 / 3 / 1438هـ القاضي بتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1- يكون ممثلو وزارات : "الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية ، والمالية" ، وصندوق الاستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية  .

2- تعيين عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري ، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبدالله بن سليمان الربيعان "ممثلين عن القطاع الخاص" أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية".

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
12:44 AM
يستعرض مستجدات التحول وتقارير الأداء ويعيد تشكيل لجانه الفرعية

مجلس إدارة الخطوط السعودية يعقد غدًا اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صباح اليوم الأحد 8 / 5 /1438هـ الموافق 5 /2 / 2017م اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء الموقر في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ يوم الاثنين 11 / 4 / 1438هـ.

ويرأس الاجتماع الذي يعقد بمبنى الإدارة العامة لـ"السعودية" بمدينة جدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل وبحضور أعضاء المجلس كلٍ من: مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وممثل وزارة الخدمة المدنية المهندس باسم بن عبدالله الشافي، وممثل وزارة المالية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وممثل صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميد، عبدالله بن صالح جمعة وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسامي بن علي سندي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والمهندس عبدالله بن سليمان الربيعان "ممثلون للقطاع الخاص".

وسوف يطلع المجلس في اجتماعه الأول على عرض تعريفي بمنظومة المؤسسة وقطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية والمبادرات الرئيسة التي تم إنجازها خلال عام 2016م ضمن مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020 وفي مقدمتها برنامج تحديث وتنمية الأسطول ، كما يستعرض تقارير الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وخطتها لاستثمار الأسطول الجديد في توفير المزيد من السعة المقعدية داخليًا والتوسع في التشغيل الدولي وفق أسس تجارية ورفع الكفاءة التشغيلية .

كما سيتم في جلسة الغد إعادة تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة في دورته الجديدة.

وكان مجلس الوزراء الموقر المنعقد يوم الاثنين الموافق 9 /1 /2017م قد وافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط السعودية بقراره المتضمن :"بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (12297) وتاريخ 12 / 3 / 1438هـ القاضي بتعيين الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1- يكون ممثلو وزارات : "الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية ، والمالية" ، وصندوق الاستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية  .

2- تعيين عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري ، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبدالله بن سليمان الربيعان "ممثلين عن القطاع الخاص" أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية".

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