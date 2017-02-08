مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين يعقد اجتماعاً في جريدة "الشرق"

اطلع على مسودة ميثاق الشرف الإعلامي وأقرّ عرضه على المختصين

عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه الرابع، ظهر يوم الاثنين، بمقر جريدة الشرق، بدعوة من عضو المجلس خالد بوعلي رئيس تحرير صحيفة "الشرق".

وخلال الاجتماع، تم التأكيد في مطلع الجلسة على حرص المجلس على إنجاز ما يتطلع إليه زملاء المهنة، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه حتى الآن، وحث اللجان التي كونها المجلس للإسراع في إكمال الملفات التي أحيلت لها.

وقد استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات اللازمة وبينها اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وطلب من الأمين العام سرعة تنفيذ الإجراءات المنوطة به في هذا الصدد.

وفوّض المجلس رئيسه لاستكمال المتطلبات اللازمة لإعادة تشكيل لجنة الإعلام الرياضي بعد التفاهم مع الجهات ذات العلاقة، ومنح اللجنة فترة زمنية لمتابعة أدائها والتقرير مستقبلاً فيما يستوجب اتخاذه من قرارات مناسبة تخدم الإعلام الرياضي.

واعتمد المجلس الإجابات التي أعدتها اللجنة الخاصة بالحريات الصحفية في الهيئة لتعبئة الاستمارة التي بعثتها لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب لاستقصاء بعض الجوانب المتعلقة بالحريات الصحفية في المملكة.

وناقش المجلس عدداً من الأفكار التي تقدم بها بعض الأعضاء لتنمية موارد الهيئة وكلف لجنة من أعضائه وهم: (د. فهد آل عقران، ود. عثمان الصيني، وعبدالوهاب الفايز، وخالد بوعلي، ومحمد الحارثي)؛ لتقديم تصور شامل عن هذا الأمر، على أن يقدموا للمجلس مقترحاتهم لعرض النتائج في الاجتماع القادم.

واطلع المجلس على مسودة ميثاق الشرف الإعلامي الذي أعدّه عضوا المجلس د. عثمان الصيني، ومحمد الحارثي، وتم إقرار عرضه على عدد من المختصين وذوي العلاقة من القيادات الصحفية، وعمداء كليات ورؤساء أقسام الإعلام، وبعض الأكاديميين والقانونيين؛ لاستطلاع آرائهم تمهيداً لاعتماده وتطبيقه.

وناقش المجلس، ضمن جدول أعماله، افتتاح فروع للهيئة في المملكة ورؤي استكمال مناقشته في الجلسة القادمة على أن يراعى في ذلك الأولويات بالنسبة للمناطق، وتوفر الدعم المالي اللازم.

وطلب المجلس من الزميل منصور الشهري الاستمرار في التواصل مع ذوي العلاقة فيما يتعلق بالاستشارات القانونية للهيئة وأعضائها في ضوء العروض المقدمة، ويساعده في ذلك أمين عام الهيئة.

كما أقرّ المجلس توقيع اتفاقية إطار العمل والشراكة المعدّة مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي لتوفير الفرص التدريبية المناسبة للصحفيين.

وأسند المجلس مسؤولية إعداد تصور كامل للنشاط المنبري النوعي للهيئة للجنةٍ من الزملاء: (محمد الحارثي، وعبدالوهاب الفايز، وأسمهان الغامدي، بالإضافة للأمين العام)، على أن تعرض مرئياتهم في الاجتماع القادم.

واطلع المجلس على الخطاب الذي رفعه رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر محمد العيبان لرئيس هيئة الصحفيين المتضمن رغبتهم تعزيز التعاون بين الطرفين بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، من خلال إطار شراكة بين الهيئتين وإعداد مذكرة تفاهم تؤسس لعمل مشترك في هذا الشأن، وفوض المجلس رئيسه بالتفاهم مع رئيس هيئة حقوق الإنسان لإنجاز الشراكة المقترحة، وتنظيم اتفاقية بهذا الشأن بين الهيئتين.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الهيئة عن شكره لكل من تقدم بأفكار ومقترحات تعزز أهداف الهيئة وتخدم أعضاءها سواء من أعضاء المجلس أو من الذين تقدموا بمقترحاتهم من خارج المجلس.

وأكد المجلس حرصه على الاستمرار بعقد لقاءاته في مناطق المملكة جميعها بعد نجاح عقد جلسة له في جدة وأخرى بالدمام، ويقدم المجلس شكره للزميل د. عثمان الصيني على دعوته لاستضافة الجلسة القادمة في مقر جريدة "الوطن" بأبها.. وللزميل خالد بوعلي، رئيس تحرير جريدة "الشرق"، على حسن الاستضافة، والترتيب لانعقاد جلسة المجلس في رحاب "الشرق".

من جهة أخرى، أبدى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك شكره وامتنانه، باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء المجلس، لأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز على استقباله أعضاء المجلس صباح يوم الاثنين الماضي في مكتبه بالإمارة.

وشهد الاجتماع حديثاً عن الأدوار المهمة التي تنهض بها صحافتنا وصحفيونا، وأكد أمير المنطقة حرصه على تعضيد عمل هيئة الصحفيين السعوديين، ودعا رئيس وأعضاء المجلس لحضور مجلس الأمير الاثنيني الذي يضم فئات المجتمع ووجهاء المنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين: "إنني ممتنّ له؛ لإتاحة الفرصة لي بالحديث نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة في هذا المحفل عن هيئة الصحفيين والأدوار المنوطة بها، وتوجهها المستقبلي للنهوض بمهنة الصحافة، وخدمة الصحفيين".