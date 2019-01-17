مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً بقصر اليمامة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.