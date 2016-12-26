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مجلس الغرف يوافق على دعم وتنمية الغرف الصغيرة

في اقتراحٍ طرحه نائب رئيس غرفة الطائف

اعتمد مجلس إدارة الغرف السعودية، الموافقة على مقترح دعم الغرف التجارية الصغيرة، والنهوض بها، بناء على المقترح الذي قدمه نائب رئيس غرفة الطائف بندر هلال السعيدي، والذي طرحه خلال أول لقاء لنواب رؤساء مجالس إدارات 14 غرفة تجارية من مختلف المناطق ، والذي عُقد مؤخراً بغرفة مكة المكرمة.

وكان "السعيدي" قد طرح خلال اللقاء إنشاء صندوق لدعم الغرف الصغيرة التي لا تجد دعماً يكفيها في القيام بدورها، في الوقت الذي أوضح فيه أن مقترحهُ الذي تبناه مجلس إدارة غرفة الطائف برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي يأتي انطلاقًا من حرص الجميع على نهوض جميع الغرف السعودية والقيام بعملها.

وقال "السعيدي" : جميعنا في مجالس الغرف نعمل من أجل هدف واحد ، ووطن واحد ، وكلٌ في مدينته ، فواجب علينا دعم ومساندة الغرف الصغيرة المحتاجة للدعم ، مشيرًا أن الدعم والاقتراح الذي طرحه ليس ماديًا فقط ، وإنما في كافة المجالات ، سواء وظيفيًا ، أو استشاريًا، أو ما تحتاجه أي غرفة من دعم ، مؤكدًا أن جميعهم في مجالس الغرف كيان واحد.

رئيس غرفة مكة ماهر جمال أكد على ذلك بقوله: إن ارتفاع عدد الغرف من 13 إلى 28 غرفة في وقت وجيز يحتم إعادة صياغة بعض أهداف الغرف، كما أن على الغرف، خاصةً التي دخلها أقل من 10 ملايين ريال اعتماد فعاليات لجذب رجال الأعمال وتفاعل المجتمع وزيادة دخلها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مجلس الغرف يوافق على دعم وتنمية الغرف الصغيرة
سبق

اعتمد مجلس إدارة الغرف السعودية، الموافقة على مقترح دعم الغرف التجارية الصغيرة، والنهوض بها، بناء على المقترح الذي قدمه نائب رئيس غرفة الطائف بندر هلال السعيدي، والذي طرحه خلال أول لقاء لنواب رؤساء مجالس إدارات 14 غرفة تجارية من مختلف المناطق ، والذي عُقد مؤخراً بغرفة مكة المكرمة.

وكان "السعيدي" قد طرح خلال اللقاء إنشاء صندوق لدعم الغرف الصغيرة التي لا تجد دعماً يكفيها في القيام بدورها، في الوقت الذي أوضح فيه أن مقترحهُ الذي تبناه مجلس إدارة غرفة الطائف برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي يأتي انطلاقًا من حرص الجميع على نهوض جميع الغرف السعودية والقيام بعملها.

وقال "السعيدي" : جميعنا في مجالس الغرف نعمل من أجل هدف واحد ، ووطن واحد ، وكلٌ في مدينته ، فواجب علينا دعم ومساندة الغرف الصغيرة المحتاجة للدعم ، مشيرًا أن الدعم والاقتراح الذي طرحه ليس ماديًا فقط ، وإنما في كافة المجالات ، سواء وظيفيًا ، أو استشاريًا، أو ما تحتاجه أي غرفة من دعم ، مؤكدًا أن جميعهم في مجالس الغرف كيان واحد.

رئيس غرفة مكة ماهر جمال أكد على ذلك بقوله: إن ارتفاع عدد الغرف من 13 إلى 28 غرفة في وقت وجيز يحتم إعادة صياغة بعض أهداف الغرف، كما أن على الغرف، خاصةً التي دخلها أقل من 10 ملايين ريال اعتماد فعاليات لجذب رجال الأعمال وتفاعل المجتمع وزيادة دخلها.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
07:26 PM
في اقتراحٍ طرحه نائب رئيس غرفة الطائف

مجلس الغرف يوافق على دعم وتنمية الغرف الصغيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اعتمد مجلس إدارة الغرف السعودية، الموافقة على مقترح دعم الغرف التجارية الصغيرة، والنهوض بها، بناء على المقترح الذي قدمه نائب رئيس غرفة الطائف بندر هلال السعيدي، والذي طرحه خلال أول لقاء لنواب رؤساء مجالس إدارات 14 غرفة تجارية من مختلف المناطق ، والذي عُقد مؤخراً بغرفة مكة المكرمة.

وكان "السعيدي" قد طرح خلال اللقاء إنشاء صندوق لدعم الغرف الصغيرة التي لا تجد دعماً يكفيها في القيام بدورها، في الوقت الذي أوضح فيه أن مقترحهُ الذي تبناه مجلس إدارة غرفة الطائف برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي يأتي انطلاقًا من حرص الجميع على نهوض جميع الغرف السعودية والقيام بعملها.

وقال "السعيدي" : جميعنا في مجالس الغرف نعمل من أجل هدف واحد ، ووطن واحد ، وكلٌ في مدينته ، فواجب علينا دعم ومساندة الغرف الصغيرة المحتاجة للدعم ، مشيرًا أن الدعم والاقتراح الذي طرحه ليس ماديًا فقط ، وإنما في كافة المجالات ، سواء وظيفيًا ، أو استشاريًا، أو ما تحتاجه أي غرفة من دعم ، مؤكدًا أن جميعهم في مجالس الغرف كيان واحد.

رئيس غرفة مكة ماهر جمال أكد على ذلك بقوله: إن ارتفاع عدد الغرف من 13 إلى 28 غرفة في وقت وجيز يحتم إعادة صياغة بعض أهداف الغرف، كما أن على الغرف، خاصةً التي دخلها أقل من 10 ملايين ريال اعتماد فعاليات لجذب رجال الأعمال وتفاعل المجتمع وزيادة دخلها.

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