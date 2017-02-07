اعتدى مجهولون مساء أمس على عامل محطة بمركز الحفاير التابع للمحاني شمالي محافظة الطائف، وسلبوا منه مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تقييده تحت جنح الظلام، ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة. وذكرت مصادر لـ"سبق" أنَّ عامل المحطة بادر بإبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في شرطة المحاني، التي تولت عملية البحث والتحري عن الجناة بعد أن أدلى العامل بأوصافهم أثناء مباشرة الجهات الأمنية الواقعة. جدير بالذكر أنَّ عددًا من حوادث السطو على المباني المدرسية للبنين والبنات والعبث بمحتوياتها قُيّدت ضد مجهولين؛ لخلو المنطقة من التغطية الأمنية.

مجهولون يعتدون على عامل محطة ويسلبون منه مبلغًا ماليًّا بـ"حفاير الطائف" سمران القثامي سبق 2017-02-07 اعتدى مجهولون مساء أمس على عامل محطة بمركز الحفاير التابع للمحاني شمالي محافظة الطائف، وسلبوا منه مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تقييده تحت جنح الظلام، ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.



وذكرت مصادر لـ"سبق" أنَّ عامل المحطة بادر بإبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في شرطة المحاني، التي تولت عملية البحث والتحري عن الجناة بعد أن أدلى العامل بأوصافهم أثناء مباشرة الجهات الأمنية الواقعة.



جدير بالذكر أنَّ عددًا من حوادث السطو على المباني المدرسية للبنين والبنات والعبث بمحتوياتها قُيّدت ضد مجهولين؛ لخلو المنطقة من التغطية الأمنية.



07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438 09:32 PM

قيَّدوه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار

مجهولون يعتدون على عامل محطة ويسلبون منه مبلغًا ماليًّا بـ"حفاير الطائف"





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اعتدى مجهولون مساء أمس على عامل محطة بمركز الحفاير التابع للمحاني شمالي محافظة الطائف، وسلبوا منه مبلغًا ماليًّا تحت تهديد السلاح الأبيض بعد تقييده تحت جنح الظلام، ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.



وذكرت مصادر لـ"سبق" أنَّ عامل المحطة بادر بإبلاغ الجهات الأمنية ممثلة في شرطة المحاني، التي تولت عملية البحث والتحري عن الجناة بعد أن أدلى العامل بأوصافهم أثناء مباشرة الجهات الأمنية الواقعة.



جدير بالذكر أنَّ عددًا من حوادث السطو على المباني المدرسية للبنين والبنات والعبث بمحتوياتها قُيّدت ضد مجهولين؛ لخلو المنطقة من التغطية الأمنية.

