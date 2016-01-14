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مجهولون يهشمون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج

تركوا رسالة كتبوا فيها: هذه المرة في المركبة والثانية برأسك

تعرضت مركبة مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتحطيم الزجاج
الأمامي والخلفي ونوافذ الأبواب، تاركين في مسرح الجريمة رسالة تهديد بالقتل المرة القادمة.

وعلمت "سبق" من مصدر مطلع أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا مفاده تعرض السيارة الخاصة لمدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج المهندس أحمد الفضل للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتحطيم زجاج المركبة بسيخ حديدي أثناء توقفها أمام منزله بالمحافظة تاركين على زجاجها الأمامي رسالة تهديد، مفادها أن "المرة الأولى استهدفوا سيارته والمرة الأخرى ستكون في رأسه" ولا يزال البحث جاريا عن الجاني.


يذكر أن محافظ الأفلاج زيد آل حسين اطمأن على المهندس الفضل وأكد له أن الحادثة محل اهتمامه، وأن هذا العمل المشين لن يؤثر على عطاء مدير المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة الذي تميز بالجد والاجتهاد وحرصه الدائم على تقديم ما يخدم العملية التعليمية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجهولون يهشمون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج
سبق

تعرضت مركبة مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتحطيم الزجاج
الأمامي والخلفي ونوافذ الأبواب، تاركين في مسرح الجريمة رسالة تهديد بالقتل المرة القادمة.

وعلمت "سبق" من مصدر مطلع أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا مفاده تعرض السيارة الخاصة لمدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج المهندس أحمد الفضل للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتحطيم زجاج المركبة بسيخ حديدي أثناء توقفها أمام منزله بالمحافظة تاركين على زجاجها الأمامي رسالة تهديد، مفادها أن "المرة الأولى استهدفوا سيارته والمرة الأخرى ستكون في رأسه" ولا يزال البحث جاريا عن الجاني.


يذكر أن محافظ الأفلاج زيد آل حسين اطمأن على المهندس الفضل وأكد له أن الحادثة محل اهتمامه، وأن هذا العمل المشين لن يؤثر على عطاء مدير المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة الذي تميز بالجد والاجتهاد وحرصه الدائم على تقديم ما يخدم العملية التعليمية .

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
07:37 PM
تركوا رسالة كتبوا فيها: هذه المرة في المركبة والثانية برأسك

مجهولون يهشمون زجاج سيارة مدير المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
13
6,573

تعرضت مركبة مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتحطيم الزجاج
الأمامي والخلفي ونوافذ الأبواب، تاركين في مسرح الجريمة رسالة تهديد بالقتل المرة القادمة.

وعلمت "سبق" من مصدر مطلع أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا مفاده تعرض السيارة الخاصة لمدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج المهندس أحمد الفضل للاعتداء من قبل مجهولين قاموا بتحطيم زجاج المركبة بسيخ حديدي أثناء توقفها أمام منزله بالمحافظة تاركين على زجاجها الأمامي رسالة تهديد، مفادها أن "المرة الأولى استهدفوا سيارته والمرة الأخرى ستكون في رأسه" ولا يزال البحث جاريا عن الجاني.


يذكر أن محافظ الأفلاج زيد آل حسين اطمأن على المهندس الفضل وأكد له أن الحادثة محل اهتمامه، وأن هذا العمل المشين لن يؤثر على عطاء مدير المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة الذي تميز بالجد والاجتهاد وحرصه الدائم على تقديم ما يخدم العملية التعليمية .

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