مجهول يحوِّل حياة مواطن بتيماء لجحيم.. تنصت على مكالماته الصوتية وأرسل رسائل "واتساب" لأقربائه

تقني: هناك طريقتان لإمكانية ذلك.. والشرطة تستجيب للبلاغ

حوَّل مجهول حياة مواطن بتيماء لجحيم، بعد أن تمكَّن من اختراق برنامج "واتساب" الخاص به وبزوجته، والتحكم برقمَيْ هاتفَيْهما المحمولَيْن؛ ليستطيع بذلك التنصت على المكالمات الصوتية، وإرسال رسائل "واتساب"، واستخدامها استخدامًا مشينًا، فضلاً عن بث مكالماته الهاتفية برسائل صوتية لعدد من أقربائه وأصدقائه؛ ما دفع المواطن لتسجيل بلاغ لدى شرطة المحافظة.



وقال المواطن - فضل عدم ذكر اسمه - لـ"سبق": "اعتبرت الحادثة في البداية مجرد مداعبة قبل أن تتحول لمواقف محرجة، نتج منها مشاكل أسرية جسيمة، كما تطور الأمر لبث مكالمات صوتية، واستخدام رقم جوالي بهدف الإساءة، فضلاً عن تمكنه من سرقة صور خاصة جدًّا، لكنه لم يقم بنشرها؛ الأمر الذي دفعني لتسجيل بلاغ لدى شرطة المحافظة التي استجابت فورًا للبلاغ". مبديًا قلقه واستغرابه من كيفية تمكُّن المجهول من الوصول لهذه الخصوصية.



وأكد سمير الجنيد، المتخصص في تقنية المعلومات والأمن المعلوماتي، لـ"سبق" إمكانية القيام بمثل هذه الأعمال من خلال طريقتَيْن، الأولى أن يكون المجهول يعرف موظفًا في الشركة التي تقدم الخدمة للمواطن؛ وبالتالي يستخرج "رقمًا رديفًا"، يستطيع من خلاله استخدام "واتساب" وكل المعلومات التي تصل للمواطن. والطريقة الثانية عبر برنامج يركبه المجهول على جهازه؛ إذ يرسل رابطًا عبر بريد المواطن الإلكتروني، أو رسالة نصية، وبمجرد فتح الرسالة ودخول الملف إلى جهازه يستطيع مشاهدة كل المعلومات بدون استثناء، ويكون جهازه مراقبًا بحسب الثغرة، سواء كانت لـ"واتساب"، أو لجميع الجهاز، أو غيره.



وقال الجنيد: يستطيع التخلص من هذه المشكلة إذا كانت اختراقًا، من خلال تحديث جهازه إذا كان "آي فون" لآخر نسخة، وإذا كان أندرويد يقوم بعمل روت أو فورمات. أما إذا كانت الطريقة بـ"الرقم الرديف" فهذا حصل مع أكثر من شخص أعرفهم، ويتطلب منه القيام بمراجعة شركة الاتصالات الخاصة به، ويرفع بلاغًا بوجود مشكلة في الرقم.