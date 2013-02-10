أعلنت محافظة جدة أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية بعنوان "جدة تحرر 15 مليون متر مربع تعادل مساحة أربعة دول من لصوص الأراضي" يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، غير صحيح ومُبالغ فيه. ودعت المحافظة لتحري المصداقية ونشر الأخبار عبر مصادرها الرسمية. وكانت أمانة محافظة جدة قد نفت بتاريخ 30 ربيع الأول 1433 الموافق 22 فبراير 2012 عبر موقعها الرسمي ما تم تداوله في تلك الفترة عن الموضوع نفسه.

محافظة جدة عن تحرير 15 مليون م2 من لصوص الأراضي: غير صحيح صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-09 أعلنت محافظة جدة أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية بعنوان "جدة تحرر 15 مليون متر مربع تعادل مساحة أربعة دول من لصوص الأراضي" يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، غير صحيح ومُبالغ فيه.



ودعت المحافظة لتحري المصداقية ونشر الأخبار عبر مصادرها الرسمية.



وكانت أمانة محافظة جدة قد نفت بتاريخ 30 ربيع الأول 1433 الموافق 22 فبراير 2012 عبر موقعها الرسمي ما تم تداوله في تلك الفترة عن الموضوع نفسه.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438 03:03 PM

أكدت أن ما تم تداوله بهذا الخصوص "مُبالغ فيه".. وكذبت رواية الـ ٤ دول

محافظة جدة عن تحرير 15 مليون م2 من لصوص الأراضي: غير صحيح





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أعلنت محافظة جدة أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية بعنوان "جدة تحرر 15 مليون متر مربع تعادل مساحة أربعة دول من لصوص الأراضي" يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، غير صحيح ومُبالغ فيه.



ودعت المحافظة لتحري المصداقية ونشر الأخبار عبر مصادرها الرسمية.



وكانت أمانة محافظة جدة قد نفت بتاريخ 30 ربيع الأول 1433 الموافق 22 فبراير 2012 عبر موقعها الرسمي ما تم تداوله في تلك الفترة عن الموضوع نفسه.