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محافظ إسطنبول: عراقي ومصرية بين الموقوفين مع منفذ هجوم "رأس السنة"

احتجاز 50 شخصاً بعد مداهمة 152 موقعاً والتعرف على هوية 168 إرهابياً

قال محافظ مدينة إسطنبول التركية، فاسيب شاهين، إن التحقيقات في الهجوم الدموي على ملهى "رينا" بالمدينة ليلة رأس السنة أدى إلى تحديد 168 إرهابياً أجنبياً على صلة بالعملية، التي أدت إلى مقتل قرابة 40 شخصاً وجرح العشرات.

ونقلت "سي إن إن" عن "شاهين"، قوله في حديث مع الصحفيين في أعقاب الإعلان عن اعتقال المشتبه الرئيسي بالعملية، عبدالقادر مشاريبوف، إن رجال الأمن اعتقلوا معه رجلاً عراقياً إلى جانب ثلاث نساء من "مناطق مختلفة بينها مصر"، وفق تأكيده.

وتابع "شاهين" إن العمليات الأمنية أسفرت عن احتجاز 50 شخصاً بعد مداهمة 152 موقعاً، إلى جانب "التعرف على هوية 168 إرهابياً أجنبياً".

وأكد أن الموقوف الرئيسي في القضية اعترف بتنفيذ العملية بالفعل، مضيفاً أن "مشاريبوف" يحمل جنسية أوزباكستان، وملقّب بـ"أبو محمد الخراساني عبدالكافي"، وهو من مواليد عام 1983هـ وقد تلقى علومه في أفغانستان.

وأضاف: "هجوم ليلة رأس السنة يعود بأصوله إلى داعش.. نحن نفترض، وقد بات مؤكداً أنه يعود إلى داعش".

ولفت المسؤول التركي إلى مشاركة الآلاف من رجال الشرطة الأتراك في عملية البحث التي اعتمدت أيضاً على مراقبة 7200 ساعة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وتنفيذ عمليات مشتركة في عدة ولايات. كما أشار إلى أن "مشاريبوف" يتقن أربع لغات، وقد عمد قبل الهجوم بيوم أو يومين إلى تغيير سكنه مرتين؛ سعياً منه للتخفي.

 

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محافظ إسطنبول: عراقي ومصرية بين الموقوفين مع منفذ هجوم "رأس السنة"
سبق

قال محافظ مدينة إسطنبول التركية، فاسيب شاهين، إن التحقيقات في الهجوم الدموي على ملهى "رينا" بالمدينة ليلة رأس السنة أدى إلى تحديد 168 إرهابياً أجنبياً على صلة بالعملية، التي أدت إلى مقتل قرابة 40 شخصاً وجرح العشرات.

ونقلت "سي إن إن" عن "شاهين"، قوله في حديث مع الصحفيين في أعقاب الإعلان عن اعتقال المشتبه الرئيسي بالعملية، عبدالقادر مشاريبوف، إن رجال الأمن اعتقلوا معه رجلاً عراقياً إلى جانب ثلاث نساء من "مناطق مختلفة بينها مصر"، وفق تأكيده.

وتابع "شاهين" إن العمليات الأمنية أسفرت عن احتجاز 50 شخصاً بعد مداهمة 152 موقعاً، إلى جانب "التعرف على هوية 168 إرهابياً أجنبياً".

وأكد أن الموقوف الرئيسي في القضية اعترف بتنفيذ العملية بالفعل، مضيفاً أن "مشاريبوف" يحمل جنسية أوزباكستان، وملقّب بـ"أبو محمد الخراساني عبدالكافي"، وهو من مواليد عام 1983هـ وقد تلقى علومه في أفغانستان.

وأضاف: "هجوم ليلة رأس السنة يعود بأصوله إلى داعش.. نحن نفترض، وقد بات مؤكداً أنه يعود إلى داعش".

ولفت المسؤول التركي إلى مشاركة الآلاف من رجال الشرطة الأتراك في عملية البحث التي اعتمدت أيضاً على مراقبة 7200 ساعة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وتنفيذ عمليات مشتركة في عدة ولايات. كما أشار إلى أن "مشاريبوف" يتقن أربع لغات، وقد عمد قبل الهجوم بيوم أو يومين إلى تغيير سكنه مرتين؛ سعياً منه للتخفي.

 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:10 PM
احتجاز 50 شخصاً بعد مداهمة 152 موقعاً والتعرف على هوية 168 إرهابياً

محافظ إسطنبول: عراقي ومصرية بين الموقوفين مع منفذ هجوم "رأس السنة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال محافظ مدينة إسطنبول التركية، فاسيب شاهين، إن التحقيقات في الهجوم الدموي على ملهى "رينا" بالمدينة ليلة رأس السنة أدى إلى تحديد 168 إرهابياً أجنبياً على صلة بالعملية، التي أدت إلى مقتل قرابة 40 شخصاً وجرح العشرات.

ونقلت "سي إن إن" عن "شاهين"، قوله في حديث مع الصحفيين في أعقاب الإعلان عن اعتقال المشتبه الرئيسي بالعملية، عبدالقادر مشاريبوف، إن رجال الأمن اعتقلوا معه رجلاً عراقياً إلى جانب ثلاث نساء من "مناطق مختلفة بينها مصر"، وفق تأكيده.

وتابع "شاهين" إن العمليات الأمنية أسفرت عن احتجاز 50 شخصاً بعد مداهمة 152 موقعاً، إلى جانب "التعرف على هوية 168 إرهابياً أجنبياً".

وأكد أن الموقوف الرئيسي في القضية اعترف بتنفيذ العملية بالفعل، مضيفاً أن "مشاريبوف" يحمل جنسية أوزباكستان، وملقّب بـ"أبو محمد الخراساني عبدالكافي"، وهو من مواليد عام 1983هـ وقد تلقى علومه في أفغانستان.

وأضاف: "هجوم ليلة رأس السنة يعود بأصوله إلى داعش.. نحن نفترض، وقد بات مؤكداً أنه يعود إلى داعش".

ولفت المسؤول التركي إلى مشاركة الآلاف من رجال الشرطة الأتراك في عملية البحث التي اعتمدت أيضاً على مراقبة 7200 ساعة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وتنفيذ عمليات مشتركة في عدة ولايات. كما أشار إلى أن "مشاريبوف" يتقن أربع لغات، وقد عمد قبل الهجوم بيوم أو يومين إلى تغيير سكنه مرتين؛ سعياً منه للتخفي.

 

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