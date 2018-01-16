محافظ الأفلاج: التحقيقات جارية للتوصل للمتهمين بالاعتداء على مركبة مدير المعهد الصناعي

عدد من الطلاب استبعدوا هذا التصرف من زملائهم

أكد محافظ الأفلاج زيد بن محمد آل حسين لـ "سبق" أن حادثة الاعتداء على مركبة مدير المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج محل اهتمامه شخصياً، كما أنه متابع مع الجهات الأمنية تداعيات الحادثة التي لا تزال في طور التحقيقات، مشيراً إلى أن هناك أشخاصا متهمين بتورطهم في الحادثة، ومتحفظ في الوقت نفسه على بعض المعلومات للحفاظ على سرية تحقيقات القضية.

وأضاف آل حسين أن مدير المعهد الصناعي الثانوي المهندس أحمد الفضل من أفضل المديرين الذين استلموا إدارة المعهد وساهم في نقله نوعية، كما أنه ساهم في تطور العمل الإداري والتعليمي بالمعهد وكسب رضا الجميع، واستغرب هذا التصرف المشين من قبل الجاني، كون المهندس الفضل لم يكن له خصومات مع أحد نهائياً ولم ترفع عليه أي شكوى.

واختتم آل حسين بقوله: لدي يقين تام أن هذا العمل التخويفي لن يكون عائقا لمواصلة الجد والاجتهاد والتفاني الذي تميز به مدير المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة.

في سياق متصل أبدى عدد من طلاب المعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج من خلال "سبق" استغرابهم لهذا العمل الجبان مستبعدين أن يكون هذا التصرف من أحد زملائهم كون المهندس الفضل لم تكن له أي مواقف سلبية مع الطلاب نهائياً، بل كان من المقربين لهم وهو من يقف معهم في كثير من مطالبهم واحتياجاتهم، على حد قولهم.

وكان مدير المعهد الصناعي الثانوي في محافظة الأفلاج قد تفاجأ بقيام مجهول بتحطيم الزجاج الأمامي والخلقي ونوافذ مركبته المتوقفة أمام منزله بالمحافظة، وترك الجاني في مسرح الجريمة رسالة تهديد بالقتل في المرة القادمة، قام بتثبيتها على زجاج المركبة الأمامي.