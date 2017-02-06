محافظ الأفلاج يستقبل مدير الجوازات الجديد

هنأ محافظ الأفلاج "زيد بن محمد آل حسين"، مديرَ إدارة الجوازات بالمحافظة "النقيب تركي بن محمد النتيفات"، على الثقة الغالية واستلامه مهامَّ عمله الجديد "مديرًا لإدارة جوازات الأفلاج".

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، ظهر أمس الأحد، النقيب "النتيفات"، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ومن جهته؛ أعرب النقيب "النتيفات" عن شكره وتقديره لمحافظ الأفلاج على حسن الاستقبال وتوجيهاته لكل ما يهم ويخدم الوطن والمواطن.