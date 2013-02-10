محافظ "التقني" يكشف عن توجّه لتصميم لائحة للعمل التطوعي تواكب "الرؤية"

تسعى للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً بحلول عام 2030

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، عن توجّه المؤسسة لتصميم لائحة لتنظيم العمل التطوعي؛ لتشجيع متدربي المؤسسة في المشاركة بالأعمال التطوعية لمواكبة الرؤية الوطنية 2030 التي تسعى للوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً بحلول عام 2030.

وجاء ذلك خلال لقاء محافظ المؤسسة مع نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وعدد من مسؤولي الجمعية بمقر المؤسسة في الرياض.

وقال "الفهيد" إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تولي جانب العمل التطوعي أهمية كبيرة، وتحرص على نشر هذه الثقافة في أوساط المتدربين، ومنسوبي المؤسسة، من خلال تنفيذ برامج تستهدف خدمة أفراد المجتمع كأعمال الصيانة التطوعية للمنازل والمساجد والمرافق العامة بمختلف مناطق المملكة طيلة العام، وأيضاً المشاركة في المناسبات الدينية في مواسم الحج والعمرة، وكذلك في مختلف المحافل والمناسبات الوطنية بالتكامل مع الجهات الأخرى.

وأشار إلى أن المؤسسة حققت نمواً سنوياً خلال الفترة الماضية في العمل التطوعي بنسبة 10%، وتسعى إلى زيادة التوسع في هذا المجال والعمل مع جمعية الكشافة العربية السعودية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يخدم الوطن والمواطن بالمملكة.

وقال رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد، أن الجمعية تحرص على تعزيز العمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خاصة وأن المشاركين من منسوبي ومتدربي المؤسسة يمتلكون المهارات الفنية التقنية المتخصصة التي تدعم خدمات وأنشطة الجمعية المقدمة لأفراد المجتمع، مؤكداً نمو النشاط الكشفي في المؤسسة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأوضح "الفهيد" أن عدد متطوعي جمعية الكشافة في المملكة بلغ نحو (200) ألفاً، وتسعى الجمعية إلى التوسع في زيادة أعداد الفرق الكشفية بالتعاون مع الجهات الحكومية وخاصة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.