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محافظ الطائف المكلف يلتقي قيادات الصحة ويستعرض الخدمات الطبية

اطلع على تقرير لأداء 13 مستشفى و١٢١ مركزًا صحيًّا بالمحافظة

استقبل محافظ الطائف المكلف "سعد بن مقبل الميموني"، اليوم، بمكتبه بالمحافظة؛ قيادات الشؤون الصحية بالمحافظة، يتقدمهم مدير الشؤون الصحية "صالح بن سعد المونس".

واستعرض "الميموني" مع قيادات الصحة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة، فيما استمع إلى شرح مفصل من مديرها عن الخطط المستقبلية القريبة، التي تعتزم الصحة تدشينها بالمحافظة، منوهًا إلى الدعم الكبير المقدم لتعزيز الخدمات الصحية ورفع السعة السريرية في عدد من المستشفيات، إلى جانب إطلاق خدمات صحية متعددة.
 
وناقش "الميموني" مع قيادات الصحة سبل التعاون في تحقيق تطلعات أبناء الطائف خدمة صحية متقدمة في مختلف المجالات الصحية.

كما اطلع "محافظ الطائف المكلف"، وفي نهاية الزيارة، على تقرير شامل يبرز الخدمات الصحية والطبية، التي تقدم من خلال ١٣ مستشفى و١٢١ مركزًا صحيًّا، إلى جانب المراكز التخصصية في الأسنان والكلى والسكري والعمل على تحقيق نقلة كبيرة قريبًا في التوسع في الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق الأفضل لأبناء المحافظة.

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محافظ الطائف المكلف يلتقي قيادات الصحة ويستعرض الخدمات الطبية
سبق

استقبل محافظ الطائف المكلف "سعد بن مقبل الميموني"، اليوم، بمكتبه بالمحافظة؛ قيادات الشؤون الصحية بالمحافظة، يتقدمهم مدير الشؤون الصحية "صالح بن سعد المونس".

واستعرض "الميموني" مع قيادات الصحة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة، فيما استمع إلى شرح مفصل من مديرها عن الخطط المستقبلية القريبة، التي تعتزم الصحة تدشينها بالمحافظة، منوهًا إلى الدعم الكبير المقدم لتعزيز الخدمات الصحية ورفع السعة السريرية في عدد من المستشفيات، إلى جانب إطلاق خدمات صحية متعددة.
 
وناقش "الميموني" مع قيادات الصحة سبل التعاون في تحقيق تطلعات أبناء الطائف خدمة صحية متقدمة في مختلف المجالات الصحية.

كما اطلع "محافظ الطائف المكلف"، وفي نهاية الزيارة، على تقرير شامل يبرز الخدمات الصحية والطبية، التي تقدم من خلال ١٣ مستشفى و١٢١ مركزًا صحيًّا، إلى جانب المراكز التخصصية في الأسنان والكلى والسكري والعمل على تحقيق نقلة كبيرة قريبًا في التوسع في الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق الأفضل لأبناء المحافظة.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
11:50 PM
اطلع على تقرير لأداء 13 مستشفى و١٢١ مركزًا صحيًّا بالمحافظة

محافظ الطائف المكلف يلتقي قيادات الصحة ويستعرض الخدمات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استقبل محافظ الطائف المكلف "سعد بن مقبل الميموني"، اليوم، بمكتبه بالمحافظة؛ قيادات الشؤون الصحية بالمحافظة، يتقدمهم مدير الشؤون الصحية "صالح بن سعد المونس".

واستعرض "الميموني" مع قيادات الصحة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة، فيما استمع إلى شرح مفصل من مديرها عن الخطط المستقبلية القريبة، التي تعتزم الصحة تدشينها بالمحافظة، منوهًا إلى الدعم الكبير المقدم لتعزيز الخدمات الصحية ورفع السعة السريرية في عدد من المستشفيات، إلى جانب إطلاق خدمات صحية متعددة.
 
وناقش "الميموني" مع قيادات الصحة سبل التعاون في تحقيق تطلعات أبناء الطائف خدمة صحية متقدمة في مختلف المجالات الصحية.

كما اطلع "محافظ الطائف المكلف"، وفي نهاية الزيارة، على تقرير شامل يبرز الخدمات الصحية والطبية، التي تقدم من خلال ١٣ مستشفى و١٢١ مركزًا صحيًّا، إلى جانب المراكز التخصصية في الأسنان والكلى والسكري والعمل على تحقيق نقلة كبيرة قريبًا في التوسع في الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق الأفضل لأبناء المحافظة.

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