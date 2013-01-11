محافظ الطائف يستقبل أعضاء المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

هنَّؤوه على منصبه الجديد شارحين له أنشطة المكتب وبرامجه

استقبل محافظ الطائف المكلف "سعد الميموني" بمكتبه بديوان المحافظة، اليوم، أعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة "الدكتور إبراهيم بن مسعود المالكي"، ونائبه "الدكتور محمد بن إبراهيم الصواط"، إضافة إلى "الدكتور عبدالله بن حماد القرشي"، و"الشيخ حمد بن هلال الحجي" رئيس ديوانية الشباب، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمكتب "فائز العيلي".

وقدم أعضاء المجلس تهنئتهم "للميموني" بمناسبة تكليفه محافظًا للطائف، في حين قدم الدكتور "المالكي" شرحًا عن أنشطة المكتب وبرامجه المختلفة، مبينًا تزايد أعداد المسلمين الذين يعتنقون الإسلام على أيدي دُعاة المكتب بفضل الله سبحانه وتعالى.

وشكر المحافظ المشايخ على جهودهم، مبينًا ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ورعاية بالمواطن والمقيم، وفي ختام اللقاء وجهت الدعوة للمحافظ لتشريف حفل المسلمين الجدد الذي سيقام -بمشيئة الله- في قاعة السلام يوم الاثنين الموافق 25 /4 / 1438هـ.