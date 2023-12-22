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محافظ النماص يستقبل أمين منطقة عسير خلال زيارته

اطلع على الخطة التطويرية التي تقوم بها البلدية

استقبل محافظ النماص، عبدالله العجيري، بمكتبه، اليوم الخميس، أمين منطقة عسير  صالح القاضي، بمناسبة زيارته للمحافظة.

واطلع "القاضي"  محافظ النماص على الخطة التطويرية التي تقوم بها بلدية محافظة النماص في إيجاد حلول وبدائل لعدد من الطرق الحديثة التي تسهم في فك الاختناق المروري وسط المدينة، كذلك ربط المحافظة شرقها بغربها، والتنظيم المروري وسط المدينة.

وأثنى "القاضي" على دعم المحافظة للبلدية وبارك الخطة التطويرية المستقبلية، كما وعد بزيارة خاصة للمحافظة يلتقي فيها المهتمين بالتنمية وسماع متطلبات المواطنين لما يحقق الصالح العام.

حضر اللقاء رئيس بلدية المحافظة يحيى خلوفة محمد وعدد من مهندسي الأمانة.
تجدر الإشارة إلى أن البلدية تقوم بعمل تطوير للمحافظة على مراحل وفق استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية توافق رؤية ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ النماص يستقبل أمين منطقة عسير خلال زيارته
سبق

استقبل محافظ النماص، عبدالله العجيري، بمكتبه، اليوم الخميس، أمين منطقة عسير  صالح القاضي، بمناسبة زيارته للمحافظة.

واطلع "القاضي"  محافظ النماص على الخطة التطويرية التي تقوم بها بلدية محافظة النماص في إيجاد حلول وبدائل لعدد من الطرق الحديثة التي تسهم في فك الاختناق المروري وسط المدينة، كذلك ربط المحافظة شرقها بغربها، والتنظيم المروري وسط المدينة.

وأثنى "القاضي" على دعم المحافظة للبلدية وبارك الخطة التطويرية المستقبلية، كما وعد بزيارة خاصة للمحافظة يلتقي فيها المهتمين بالتنمية وسماع متطلبات المواطنين لما يحقق الصالح العام.

حضر اللقاء رئيس بلدية المحافظة يحيى خلوفة محمد وعدد من مهندسي الأمانة.
تجدر الإشارة إلى أن البلدية تقوم بعمل تطوير للمحافظة على مراحل وفق استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية توافق رؤية ٢٠٣٠.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
05:31 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
11:38 PM
اطلع على الخطة التطويرية التي تقوم بها البلدية

محافظ النماص يستقبل أمين منطقة عسير خلال زيارته

A A A
ظافر الشهري - النماص
0
758

استقبل محافظ النماص، عبدالله العجيري، بمكتبه، اليوم الخميس، أمين منطقة عسير  صالح القاضي، بمناسبة زيارته للمحافظة.

واطلع "القاضي"  محافظ النماص على الخطة التطويرية التي تقوم بها بلدية محافظة النماص في إيجاد حلول وبدائل لعدد من الطرق الحديثة التي تسهم في فك الاختناق المروري وسط المدينة، كذلك ربط المحافظة شرقها بغربها، والتنظيم المروري وسط المدينة.

وأثنى "القاضي" على دعم المحافظة للبلدية وبارك الخطة التطويرية المستقبلية، كما وعد بزيارة خاصة للمحافظة يلتقي فيها المهتمين بالتنمية وسماع متطلبات المواطنين لما يحقق الصالح العام.

حضر اللقاء رئيس بلدية المحافظة يحيى خلوفة محمد وعدد من مهندسي الأمانة.
تجدر الإشارة إلى أن البلدية تقوم بعمل تطوير للمحافظة على مراحل وفق استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية توافق رؤية ٢٠٣٠.

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