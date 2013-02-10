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محافظ جدة يتسلم إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة

بلغت 20 كتاباً وتضمنت 54 بحثاً منشوراً

 تسلم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم الخميس، 20 كتاباً من إصدارات كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز  لدراسات تاريخ مكة المكرمة،  وكتاب مكة من السماء ، من مدير جامعة  أم القرى، الدكتور بكري عساس.

حضر التسليم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العليا، الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، والمشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، الدكتور عبد الله بن حسين الشريف.

 وأكد "عساس" أن جامعة أم القرى تقوم بعدد من الأنشطة الابتكارية  والثقافية والعلمية التي يحتاجها المجتمع وتعمل الجامعة على تنفيذها، مشيراً إلى أن الجامعة الآن لديها العديد من البرامج الأكاديمية والابتكارية والمعرفية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

 وقال المشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، د. عبد الله الشريف، إن "هذه الإصدارات التي تسلمها الأمير مشعل بن ماجد، هي ضمن نتاج وأعمال كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة التي تعد من الفعاليات الثقافية، مشيرا إلى أن الكرسي لديه العديد من الإصدارات البحثية القادمة.

وبين أن إصدارات الكرسي أتسمت بالتنوع في موضوعاتها ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية أنظمة، بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت المعالم التاريخية والآثار الإسلامية بمكة المكرمة والجوانب الاجتماعية لمكة، كما تناولت العصور التاريخية لمكة ووثقت جهود المملكة في تطوير مكة والمشاعر المقدسة وتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف بأن الكرسي وإصدارته ثمره من ثمرات اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالتاريخ والمؤرخين والنهضة الحضارية.

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محافظ جدة يتسلم إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة
سبق

 تسلم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم الخميس، 20 كتاباً من إصدارات كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز  لدراسات تاريخ مكة المكرمة،  وكتاب مكة من السماء ، من مدير جامعة  أم القرى، الدكتور بكري عساس.

حضر التسليم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العليا، الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، والمشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، الدكتور عبد الله بن حسين الشريف.

 وأكد "عساس" أن جامعة أم القرى تقوم بعدد من الأنشطة الابتكارية  والثقافية والعلمية التي يحتاجها المجتمع وتعمل الجامعة على تنفيذها، مشيراً إلى أن الجامعة الآن لديها العديد من البرامج الأكاديمية والابتكارية والمعرفية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

 وقال المشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، د. عبد الله الشريف، إن "هذه الإصدارات التي تسلمها الأمير مشعل بن ماجد، هي ضمن نتاج وأعمال كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة التي تعد من الفعاليات الثقافية، مشيرا إلى أن الكرسي لديه العديد من الإصدارات البحثية القادمة.

وبين أن إصدارات الكرسي أتسمت بالتنوع في موضوعاتها ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية أنظمة، بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت المعالم التاريخية والآثار الإسلامية بمكة المكرمة والجوانب الاجتماعية لمكة، كما تناولت العصور التاريخية لمكة ووثقت جهود المملكة في تطوير مكة والمشاعر المقدسة وتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف بأن الكرسي وإصدارته ثمره من ثمرات اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالتاريخ والمؤرخين والنهضة الحضارية.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
02:54 PM
بلغت 20 كتاباً وتضمنت 54 بحثاً منشوراً

محافظ جدة يتسلم إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,743

 تسلم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم الخميس، 20 كتاباً من إصدارات كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز  لدراسات تاريخ مكة المكرمة،  وكتاب مكة من السماء ، من مدير جامعة  أم القرى، الدكتور بكري عساس.

حضر التسليم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العليا، الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، والمشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، الدكتور عبد الله بن حسين الشريف.

 وأكد "عساس" أن جامعة أم القرى تقوم بعدد من الأنشطة الابتكارية  والثقافية والعلمية التي يحتاجها المجتمع وتعمل الجامعة على تنفيذها، مشيراً إلى أن الجامعة الآن لديها العديد من البرامج الأكاديمية والابتكارية والمعرفية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

 وقال المشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة، د. عبد الله الشريف، إن "هذه الإصدارات التي تسلمها الأمير مشعل بن ماجد، هي ضمن نتاج وأعمال كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة التي تعد من الفعاليات الثقافية، مشيرا إلى أن الكرسي لديه العديد من الإصدارات البحثية القادمة.

وبين أن إصدارات الكرسي أتسمت بالتنوع في موضوعاتها ما بين سياسية واجتماعية واقتصادية أنظمة، بالإضافة إلى الدراسات التي تناولت المعالم التاريخية والآثار الإسلامية بمكة المكرمة والجوانب الاجتماعية لمكة، كما تناولت العصور التاريخية لمكة ووثقت جهود المملكة في تطوير مكة والمشاعر المقدسة وتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف بأن الكرسي وإصدارته ثمره من ثمرات اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بالتاريخ والمؤرخين والنهضة الحضارية.

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