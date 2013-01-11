محافظ جدة يتسلم التقرير السنوي لإدارة المرور

شهد انخفاضاً في حوادث الوفيات والإصابات

تسلم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة جدة ، والذي قدمه مدير إدارة مرور محافظة جدة، العميد سليمان بن عبدالله الزكري، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء سعيد بن سالم القرني.

وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالجهود التي تبذلها إدارة مرور محافظة جدة، والتي تهدف إلى نشر الوعي والسلوك المروري لدى قائدي المركبات ، مشيراً إلى أهمية تطبيق الأنظمة المرورية، التي تساهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

واشتمل التقرير على إحصائيات رصدت خلال الفترة من ١ / ١ / ١٤٣٨هـ إلى ٣٠ / ٣ / ١٤٣٨هـ ، ومقارنتها بنفس الفترة من عام ١٤٣٧ هـ حيث سجلت انخفاضا في حوادث الوفيات والإصابات بمعدل ٢٥ ٪‏ ، وذلك بعد تطبيق خطه مرورية في المحافظة وركزت هذه الخطة على محورين رئيسين هما المحور الهندسي ومحور الضبط المروري.

وذكر التقرير أنه لضمان نجاح الخطة المرورية تم تحديد المواقع التي تشكل خطراً على السلامة المرورية ودراستها ومعالجتها، إما هندسياً إذا وجد خطاء هندسي ، أو عن طريق الضبط المروري الذي تم التركيز فيه على المخالفات المرورية التي تتعرض للسلامة العامة مثل السرعة وقطع الإشارة واستخدام الجوال أثناء القيادة.

كما أشار إلى تحقق تحسن جوهري في مؤشرات الأداء الخاصة بالسلامة المرورية في المحافظة ولازالت إدارة مرور جدة تسعى للأفضل من خلال تعاون شركاء المرور في السلامة المرورية أمانه محافظه جدة، ووزارة النقل.