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محافظ ينبع لمنتقدي مهرجان المنطقة التاريخية: مستمرون في عملنا

أكد أن الشباب والشابات الذين عملوا في تنظيمه نفذوا عملهم بإخلاص

شن محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم هجومًا على منتقدي مهرجان تاريخية ينبع.

 

 جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظم مساء أمس بالمنطقة التاريخية بحضور مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة وجمع من المهتمين والزوار واللجان المنظمة والمشاركين والضيوف.

 

وقال المهندس "السليم" إن المهرجان مساحة للترفيه والتثقيف في شتى المجالات مضيفاً أن الشباب والشابات الذين عملوا في تنظيم المهرجان نفذوا عملهم بإخلاص نابع عن حبهم لمحافظهم رغم أن بعضهم في المرحلة المتوسطة والثانوية تجاوز عددهم 200 شاب وفتاة، مؤكداً أن هؤلاء الذين سيكون لهم القرار مستقبلاً وقيادة الوطن، وليس أولئك الذي نظروا من داخل منازلهم وصنفوا المجتمع ودخلوا بالنوايا وقسموا المجتمع ووضعوا توجهات.

 

وأعلن السليم عن مواصلة تنظيم المهرجانات بالمنطقة التاريخية لمواصلة إنعاش المنطقة سياحياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن المهرجان نجح في جذب الكثير من الزوار من خارج المحافظة ملمحاً إلى توجه برفض إغلاق المهرجان على الشباب مضيفًا أن المهرجان للجميع من يتبع النظام فإنه محط احترامنا ومن يخالف سيجد العقوبة.

 

وأشاد محافظ ينبع بإحياء الفنون الينبعية التي يرى أن لها جذوراً وأصولاً تزيد عن 400 عام ولم تستحدث ويأتي بها من يقوم على إعداد برنامج المهرجان, مشيدًا بالأرقام التي حضرت من خارج ينبع ليعرفوا قيمتها وتسامح أهلها.

 

وبين أن توجه الدولة ورؤيتها في هذه المرحلة هو استثمار مقومات البلاد السياحية والاقتصادية وتولي السياحة اهتماماً كبيرًا لما لها من انعكاسات إيجابية مضيفاً أن هذا العمل هو فخر لنا بمحافظة ينبع وهو نتاج تكاتف الجميع وتعاونهم، مؤكداً أن المهرجان حافظ على القيم والعادات وقدم الكثير من الفوائد للمشاركين والزوار والباعة الذين بلغت أرباحهم معدلات كبيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ ينبع لمنتقدي مهرجان المنطقة التاريخية: مستمرون في عملنا
سبق

شن محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم هجومًا على منتقدي مهرجان تاريخية ينبع.

 

 جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظم مساء أمس بالمنطقة التاريخية بحضور مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة وجمع من المهتمين والزوار واللجان المنظمة والمشاركين والضيوف.

 

وقال المهندس "السليم" إن المهرجان مساحة للترفيه والتثقيف في شتى المجالات مضيفاً أن الشباب والشابات الذين عملوا في تنظيم المهرجان نفذوا عملهم بإخلاص نابع عن حبهم لمحافظهم رغم أن بعضهم في المرحلة المتوسطة والثانوية تجاوز عددهم 200 شاب وفتاة، مؤكداً أن هؤلاء الذين سيكون لهم القرار مستقبلاً وقيادة الوطن، وليس أولئك الذي نظروا من داخل منازلهم وصنفوا المجتمع ودخلوا بالنوايا وقسموا المجتمع ووضعوا توجهات.

 

وأعلن السليم عن مواصلة تنظيم المهرجانات بالمنطقة التاريخية لمواصلة إنعاش المنطقة سياحياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن المهرجان نجح في جذب الكثير من الزوار من خارج المحافظة ملمحاً إلى توجه برفض إغلاق المهرجان على الشباب مضيفًا أن المهرجان للجميع من يتبع النظام فإنه محط احترامنا ومن يخالف سيجد العقوبة.

 

وأشاد محافظ ينبع بإحياء الفنون الينبعية التي يرى أن لها جذوراً وأصولاً تزيد عن 400 عام ولم تستحدث ويأتي بها من يقوم على إعداد برنامج المهرجان, مشيدًا بالأرقام التي حضرت من خارج ينبع ليعرفوا قيمتها وتسامح أهلها.

 

وبين أن توجه الدولة ورؤيتها في هذه المرحلة هو استثمار مقومات البلاد السياحية والاقتصادية وتولي السياحة اهتماماً كبيرًا لما لها من انعكاسات إيجابية مضيفاً أن هذا العمل هو فخر لنا بمحافظة ينبع وهو نتاج تكاتف الجميع وتعاونهم، مؤكداً أن المهرجان حافظ على القيم والعادات وقدم الكثير من الفوائد للمشاركين والزوار والباعة الذين بلغت أرباحهم معدلات كبيرة.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
04:54 PM
أكد أن الشباب والشابات الذين عملوا في تنظيمه نفذوا عملهم بإخلاص

محافظ ينبع لمنتقدي مهرجان المنطقة التاريخية: مستمرون في عملنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شن محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم هجومًا على منتقدي مهرجان تاريخية ينبع.

 

 جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظم مساء أمس بالمنطقة التاريخية بحضور مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة وجمع من المهتمين والزوار واللجان المنظمة والمشاركين والضيوف.

 

وقال المهندس "السليم" إن المهرجان مساحة للترفيه والتثقيف في شتى المجالات مضيفاً أن الشباب والشابات الذين عملوا في تنظيم المهرجان نفذوا عملهم بإخلاص نابع عن حبهم لمحافظهم رغم أن بعضهم في المرحلة المتوسطة والثانوية تجاوز عددهم 200 شاب وفتاة، مؤكداً أن هؤلاء الذين سيكون لهم القرار مستقبلاً وقيادة الوطن، وليس أولئك الذي نظروا من داخل منازلهم وصنفوا المجتمع ودخلوا بالنوايا وقسموا المجتمع ووضعوا توجهات.

 

وأعلن السليم عن مواصلة تنظيم المهرجانات بالمنطقة التاريخية لمواصلة إنعاش المنطقة سياحياً واقتصادياً، مشيرًا إلى أن المهرجان نجح في جذب الكثير من الزوار من خارج المحافظة ملمحاً إلى توجه برفض إغلاق المهرجان على الشباب مضيفًا أن المهرجان للجميع من يتبع النظام فإنه محط احترامنا ومن يخالف سيجد العقوبة.

 

وأشاد محافظ ينبع بإحياء الفنون الينبعية التي يرى أن لها جذوراً وأصولاً تزيد عن 400 عام ولم تستحدث ويأتي بها من يقوم على إعداد برنامج المهرجان, مشيدًا بالأرقام التي حضرت من خارج ينبع ليعرفوا قيمتها وتسامح أهلها.

 

وبين أن توجه الدولة ورؤيتها في هذه المرحلة هو استثمار مقومات البلاد السياحية والاقتصادية وتولي السياحة اهتماماً كبيرًا لما لها من انعكاسات إيجابية مضيفاً أن هذا العمل هو فخر لنا بمحافظة ينبع وهو نتاج تكاتف الجميع وتعاونهم، مؤكداً أن المهرجان حافظ على القيم والعادات وقدم الكثير من الفوائد للمشاركين والزوار والباعة الذين بلغت أرباحهم معدلات كبيرة.

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