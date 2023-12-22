محافظ ينبع يثمن دور "أرامكو" في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني

لقاء "شركاء النجاح" يجمع الجهات الحكومية مع مسؤولي الشركة

أشاد محافظ ينبع، المهندس مساعد بن يحي السليم، بالدور الكبير الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات العالمية بما يدفع عجلة التنمية ويزيد من معدلات الإنتاج.



كما ثمن إسهاماتها في شتى مناحي الحياة كشركة سعودية رائدة، تضطلع بمسؤولية كبيرة وتؤدي أدوار وطنية وتعزز قدرات المبدعين من شباب الوطن، وتدعم الخطط التنموية لرؤية الوطن 2030.



جاء ذلك خلال لقاء نظمته شركة "أرامكو" بالمنطقة الغربية مساء أمس الثلاثاء، مع مديري الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة تحت شعار "شُركاء النجاح"، حيث استقبل مدير عام الشؤون الحكومية في "أرامكو" السعودية خالد الملحم ومسؤولي الشركة، مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في مركز الشركة الاجتماعي في محافظة ينبع.



ورحب مدير الشؤون الحكومية لأرامكو السعودية بالمنطقة الغربية، المهندس عمر العبد اللطيف، بمحافظ ينبع والضيوف، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى توطيد العلاقة مع الجهات الحكومية كشركاء النجاح في أعمال الشركة.



وأشار إلى أنه تم إنشاء خطوط الأنابيب "شرق/غرب" في أرامكو السعودية انطلاقًا من استراتيجية ترمي إلى إيجاد شريان حيوي يربط بين المنطقتين الشرقية والغربية، لنقل المواد الهيدروكربونية؛ لخدمة صناعات البتروكيماويات والتكرير وتصدير النفط الخام وغاز البيع، منوهاً أن أرامكو أقامت خمسة خطوط أنابيب رئيسة يبلغ طولها الإجمالي حوالي 9300 كيلو متر.