النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

محافظ ينبع يثمن دور "أرامكو" في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني

لقاء "شركاء النجاح" يجمع الجهات الحكومية مع مسؤولي الشركة

أشاد محافظ ينبع، المهندس مساعد بن يحي السليم، بالدور الكبير الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات العالمية بما يدفع عجلة التنمية ويزيد من معدلات الإنتاج.


كما ثمن إسهاماتها في شتى مناحي الحياة كشركة سعودية رائدة، تضطلع بمسؤولية كبيرة وتؤدي أدوار وطنية وتعزز قدرات المبدعين من شباب الوطن، وتدعم الخطط التنموية لرؤية الوطن 2030.


جاء ذلك خلال لقاء نظمته شركة "أرامكو" بالمنطقة الغربية مساء أمس الثلاثاء، مع مديري الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة تحت شعار "شُركاء النجاح"، حيث استقبل مدير عام الشؤون الحكومية في "أرامكو" السعودية خالد الملحم ومسؤولي الشركة، مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في مركز الشركة الاجتماعي في محافظة ينبع.


ورحب مدير الشؤون الحكومية لأرامكو السعودية بالمنطقة الغربية، المهندس عمر العبد اللطيف، بمحافظ ينبع والضيوف، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى توطيد العلاقة مع الجهات الحكومية كشركاء النجاح في أعمال الشركة.


وأشار إلى أنه تم إنشاء خطوط الأنابيب "شرق/غرب" في أرامكو السعودية انطلاقًا من استراتيجية ترمي إلى إيجاد شريان حيوي يربط بين المنطقتين الشرقية والغربية، لنقل المواد الهيدروكربونية؛ لخدمة صناعات البتروكيماويات والتكرير وتصدير النفط الخام وغاز البيع، منوهاً أن أرامكو أقامت خمسة خطوط أنابيب رئيسة يبلغ طولها الإجمالي حوالي 9300 كيلو متر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ ينبع يثمن دور "أرامكو" في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني
سبق

أشاد محافظ ينبع، المهندس مساعد بن يحي السليم، بالدور الكبير الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات العالمية بما يدفع عجلة التنمية ويزيد من معدلات الإنتاج.


كما ثمن إسهاماتها في شتى مناحي الحياة كشركة سعودية رائدة، تضطلع بمسؤولية كبيرة وتؤدي أدوار وطنية وتعزز قدرات المبدعين من شباب الوطن، وتدعم الخطط التنموية لرؤية الوطن 2030.


جاء ذلك خلال لقاء نظمته شركة "أرامكو" بالمنطقة الغربية مساء أمس الثلاثاء، مع مديري الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة تحت شعار "شُركاء النجاح"، حيث استقبل مدير عام الشؤون الحكومية في "أرامكو" السعودية خالد الملحم ومسؤولي الشركة، مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في مركز الشركة الاجتماعي في محافظة ينبع.


ورحب مدير الشؤون الحكومية لأرامكو السعودية بالمنطقة الغربية، المهندس عمر العبد اللطيف، بمحافظ ينبع والضيوف، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى توطيد العلاقة مع الجهات الحكومية كشركاء النجاح في أعمال الشركة.


وأشار إلى أنه تم إنشاء خطوط الأنابيب "شرق/غرب" في أرامكو السعودية انطلاقًا من استراتيجية ترمي إلى إيجاد شريان حيوي يربط بين المنطقتين الشرقية والغربية، لنقل المواد الهيدروكربونية؛ لخدمة صناعات البتروكيماويات والتكرير وتصدير النفط الخام وغاز البيع، منوهاً أن أرامكو أقامت خمسة خطوط أنابيب رئيسة يبلغ طولها الإجمالي حوالي 9300 كيلو متر.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
03:23 PM
لقاء "شركاء النجاح" يجمع الجهات الحكومية مع مسؤولي الشركة

محافظ ينبع يثمن دور "أرامكو" في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
458

أشاد محافظ ينبع، المهندس مساعد بن يحي السليم، بالدور الكبير الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية لخدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات العالمية بما يدفع عجلة التنمية ويزيد من معدلات الإنتاج.


كما ثمن إسهاماتها في شتى مناحي الحياة كشركة سعودية رائدة، تضطلع بمسؤولية كبيرة وتؤدي أدوار وطنية وتعزز قدرات المبدعين من شباب الوطن، وتدعم الخطط التنموية لرؤية الوطن 2030.


جاء ذلك خلال لقاء نظمته شركة "أرامكو" بالمنطقة الغربية مساء أمس الثلاثاء، مع مديري الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة تحت شعار "شُركاء النجاح"، حيث استقبل مدير عام الشؤون الحكومية في "أرامكو" السعودية خالد الملحم ومسؤولي الشركة، مدراء ومسؤولي الجهات الحكومية في مركز الشركة الاجتماعي في محافظة ينبع.


ورحب مدير الشؤون الحكومية لأرامكو السعودية بالمنطقة الغربية، المهندس عمر العبد اللطيف، بمحافظ ينبع والضيوف، مؤكدا أن اللقاء يهدف إلى توطيد العلاقة مع الجهات الحكومية كشركاء النجاح في أعمال الشركة.


وأشار إلى أنه تم إنشاء خطوط الأنابيب "شرق/غرب" في أرامكو السعودية انطلاقًا من استراتيجية ترمي إلى إيجاد شريان حيوي يربط بين المنطقتين الشرقية والغربية، لنقل المواد الهيدروكربونية؛ لخدمة صناعات البتروكيماويات والتكرير وتصدير النفط الخام وغاز البيع، منوهاً أن أرامكو أقامت خمسة خطوط أنابيب رئيسة يبلغ طولها الإجمالي حوالي 9300 كيلو متر.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,900
1200

1200

17 ديسمبر
5,376
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,751
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,085

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة