محاكمة سعودي بتهمة إهداء فنان لبناني "حشيش" بدبي

مكافحة المخدرات حصلت على مقاطع من كاميرات المراقبة

تنظر محكمة دبي قضية تتعلق باتهام شاب سعودي يبلغ من العمر 26 عاماً بإهداء فنان لبناني سجائر محشوة بالحشيش؛ إعجاباً بأدائه عقب إحيائه حفلاً غنائياً في دبي، نهاية ديسمبر العام الماضي.

ووفقاً للمعلومات الخاصة بالقضية فقد طلب الشاب السعودي من الفنان اللبناني لقاءه عقب انتهاء الحفل الغنائي؛ لإهدائه هدية كعربون صداقة، باعتباره أحد المعجبين بأدائه.

وذكرت صحيفة "GULF NEWS" الإماراتية، أن الفنان اللبناني التقى المتهم خارج أحد الفنادق، واكتشف أن الهدية عبارة عن سجائر محشوة بالحشيش، فسلّمها لأمن الفندق الذي أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة.

وقالت الصحيفة: "مكافحة المخدرات حصلت على مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة التابعة للفندق، وتمكّنت من الإطاحة بالمتهم، ووجّهت له تهمة حيازة مخدرات، وقد بلغت كمية الحشيش في السجائر 1.5 كجم".

وقال الفنان اللبناني خلال التحقيقات إنه لا يعرف الشاب، لكنه أوفى بوعده بلقائه عقب انتهاء الحفل؛ لكونه أحد معجبيه، ولم يكن يعلم ما تخفيه الهدية إلا بعد فتحها، فيما نفى المتهم الادّعاءات وأكد براءته.