النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محاولة ضبط إيقاع بيانو تنتهي بالعثور على كنز من الذهب

يبدو أن عصر الكنوز المدفونة لم ينته بعد؛ حيث عثر أشخاص على كمية كبيرة من القِطَع الذهبية وُصفت بالكنز المحتمل داخل بيانو أثري حينما حاولوا ضبط إيقاعه؛ مما جعلهم يسارعون في إحضاره إلى المتحف البريطاني.

 

وحسب موقع "سي إن بي سي عربية"، ذكر خبراء آثار في المتحف البريطاني أن الكنز محفوظ داخل البيانو بشكل متعمد؛ حيث يعود تصميم البيانو الأثري إلى شركة "صنز إف لندن وبرود وود"، كما ذكروا أن الكنز المكتشف غيرعادي ويتكون معظمه من الذهب، وهو مخفي داخل البيانو قبل 110 أعوام ماضية.

 

ويواصل الخبراء بحثهم عن العائلة التي وضعت الكنز في البيانو؛ حيث كشفت التحقيقات -حتى الآن- أن البيانو بِيع إلى متجر موسيقى أو تاجر جملة في مدينة سافرون ولدن، بمقاطعة إسيكس، وتوصل الباحثون إلى قيام أسرة من سافرون ولدن بشراء البيانو عام 1983، كما بدأت عمليات التحقيق القضائي يوم الخميس 12 يناير في محكمة شروزبيري كرونر؛ وذلك في سعي واضح لمتابعة طبيعة البحث، كما ذكر بأن التحقيق سيُستأنف للوصول إلى نتيجة صحيحة في 16 مارس المقبل.

الرئيسية/ محطات

اعلان
محاولة ضبط إيقاع بيانو تنتهي بالعثور على كنز من الذهب
سبق

يبدو أن عصر الكنوز المدفونة لم ينته بعد؛ حيث عثر أشخاص على كمية كبيرة من القِطَع الذهبية وُصفت بالكنز المحتمل داخل بيانو أثري حينما حاولوا ضبط إيقاعه؛ مما جعلهم يسارعون في إحضاره إلى المتحف البريطاني.

 

وحسب موقع "سي إن بي سي عربية"، ذكر خبراء آثار في المتحف البريطاني أن الكنز محفوظ داخل البيانو بشكل متعمد؛ حيث يعود تصميم البيانو الأثري إلى شركة "صنز إف لندن وبرود وود"، كما ذكروا أن الكنز المكتشف غيرعادي ويتكون معظمه من الذهب، وهو مخفي داخل البيانو قبل 110 أعوام ماضية.

 

ويواصل الخبراء بحثهم عن العائلة التي وضعت الكنز في البيانو؛ حيث كشفت التحقيقات -حتى الآن- أن البيانو بِيع إلى متجر موسيقى أو تاجر جملة في مدينة سافرون ولدن، بمقاطعة إسيكس، وتوصل الباحثون إلى قيام أسرة من سافرون ولدن بشراء البيانو عام 1983، كما بدأت عمليات التحقيق القضائي يوم الخميس 12 يناير في محكمة شروزبيري كرونر؛ وذلك في سعي واضح لمتابعة طبيعة البحث، كما ذكر بأن التحقيق سيُستأنف للوصول إلى نتيجة صحيحة في 16 مارس المقبل.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
11:17 AM

محاولة ضبط إيقاع بيانو تنتهي بالعثور على كنز من الذهب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
11,936

يبدو أن عصر الكنوز المدفونة لم ينته بعد؛ حيث عثر أشخاص على كمية كبيرة من القِطَع الذهبية وُصفت بالكنز المحتمل داخل بيانو أثري حينما حاولوا ضبط إيقاعه؛ مما جعلهم يسارعون في إحضاره إلى المتحف البريطاني.

 

وحسب موقع "سي إن بي سي عربية"، ذكر خبراء آثار في المتحف البريطاني أن الكنز محفوظ داخل البيانو بشكل متعمد؛ حيث يعود تصميم البيانو الأثري إلى شركة "صنز إف لندن وبرود وود"، كما ذكروا أن الكنز المكتشف غيرعادي ويتكون معظمه من الذهب، وهو مخفي داخل البيانو قبل 110 أعوام ماضية.

 

ويواصل الخبراء بحثهم عن العائلة التي وضعت الكنز في البيانو؛ حيث كشفت التحقيقات -حتى الآن- أن البيانو بِيع إلى متجر موسيقى أو تاجر جملة في مدينة سافرون ولدن، بمقاطعة إسيكس، وتوصل الباحثون إلى قيام أسرة من سافرون ولدن بشراء البيانو عام 1983، كما بدأت عمليات التحقيق القضائي يوم الخميس 12 يناير في محكمة شروزبيري كرونر؛ وذلك في سعي واضح لمتابعة طبيعة البحث، كما ذكر بأن التحقيق سيُستأنف للوصول إلى نتيجة صحيحة في 16 مارس المقبل.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,301
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,442
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة