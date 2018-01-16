محاولة ضبط إيقاع بيانو تنتهي بالعثور على كنز من الذهب

يبدو أن عصر الكنوز المدفونة لم ينته بعد؛ حيث عثر أشخاص على كمية كبيرة من القِطَع الذهبية وُصفت بالكنز المحتمل داخل بيانو أثري حينما حاولوا ضبط إيقاعه؛ مما جعلهم يسارعون في إحضاره إلى المتحف البريطاني.

وحسب موقع "سي إن بي سي عربية"، ذكر خبراء آثار في المتحف البريطاني أن الكنز محفوظ داخل البيانو بشكل متعمد؛ حيث يعود تصميم البيانو الأثري إلى شركة "صنز إف لندن وبرود وود"، كما ذكروا أن الكنز المكتشف غيرعادي ويتكون معظمه من الذهب، وهو مخفي داخل البيانو قبل 110 أعوام ماضية.

ويواصل الخبراء بحثهم عن العائلة التي وضعت الكنز في البيانو؛ حيث كشفت التحقيقات -حتى الآن- أن البيانو بِيع إلى متجر موسيقى أو تاجر جملة في مدينة سافرون ولدن، بمقاطعة إسيكس، وتوصل الباحثون إلى قيام أسرة من سافرون ولدن بشراء البيانو عام 1983، كما بدأت عمليات التحقيق القضائي يوم الخميس 12 يناير في محكمة شروزبيري كرونر؛ وذلك في سعي واضح لمتابعة طبيعة البحث، كما ذكر بأن التحقيق سيُستأنف للوصول إلى نتيجة صحيحة في 16 مارس المقبل.