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"محايل عسير" تستهدف أكثر من مليون زائر في مهرجان "ادفأ"

150 موقعاً إيوائياً وفُرَص وظيفية لأكثر من 100 شاب وشابة

تستهدف محافظة محايل عسير، أكثر من مليون زائر يعشقون أجواءها في موسم الشتاء؛ من خلال فعاليات مهرجان محايل "ادفأ"، التي انطلقت الأسبوع الماضي.
 
وقال محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي: "المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية؛ من أهمها تَوَفُّر أكثر من 150 موقعاً إيوائياً".
 
وأضاف: "فعاليات المهرجان سيكون لها أثر كبير في تحقيق عوائد اقتصادية وتوفير عدد من المواقع للأسر المنتجة التي ستتجاوز 200 أسرة، إضافة إلى الوظائف الموسمية التي يمكن أن تخدم أكثر من 100 شاب وشابة".
 
وأردف: "شارع الشهداء يُعَدّ أهم فعالية، وقد نُسّق له بالتعاون مع جهات أمنية على طول 150 متراً؛ لتكريم 81 شهيداً من محايل عسير، مع عروض بالصور والمعارض العسكرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الطوارئ الخاصة والكشافة؛ للتعبير عن بسالة الجنود السعوديين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل".
 
وتابع: "يحتوي المهرجان على أكبر خيمة تَسَوّق بالمنطقة، ومدينة ألعاب، وحديقة حيوانات، وخيمة سيرك تُعتبر لأول مرة بالمنطقة، وأمسيات ثقافية لشعراء نبطيين؛ فيما استضافت الأندية الأدبية شعراء بارزين للشعر الفصيح".
 
وقال "المتحمي": "كما وضعت المحافظة العديد من البرامج الرياضية والثقافية والشعبية والدينية المتنوعة؛ ومنها استضافة الخبير النفسي "ميسرة طاهر"، والخبير الاقتصادي أ.د.عبدالحميد العمري، واستضافة بعض الفِرَق الشعبية ومنها فرقة "الواديين" و"النماص" و"رجال ألمع"، وأمسية لقبائل آل موسى وبني ثوعة".
 
وأضاف: "سيشهد مسرح المهرجان فعاليات يومية ما بين رياضية، وسباق للسيارات، والدورات الرياضية لكرة القدم، والبلاي ستيشن، ومارثون رياضي دولي لمشاركين من داخل وخارج المملكة، وبطولة الطيران الشراعي، والفروسية، ودورة كرة قدم على كأس محافظ محايل، واستعراض الكاراتيه في حدائق البلدية وبين الخيمة والمقهى الشعبي الذي سيقدم فعاليات يومية لشعراء مع عزف للناي".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محايل عسير" تستهدف أكثر من مليون زائر في مهرجان "ادفأ"
سبق

تستهدف محافظة محايل عسير، أكثر من مليون زائر يعشقون أجواءها في موسم الشتاء؛ من خلال فعاليات مهرجان محايل "ادفأ"، التي انطلقت الأسبوع الماضي.
 
وقال محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي: "المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية؛ من أهمها تَوَفُّر أكثر من 150 موقعاً إيوائياً".
 
وأضاف: "فعاليات المهرجان سيكون لها أثر كبير في تحقيق عوائد اقتصادية وتوفير عدد من المواقع للأسر المنتجة التي ستتجاوز 200 أسرة، إضافة إلى الوظائف الموسمية التي يمكن أن تخدم أكثر من 100 شاب وشابة".
 
وأردف: "شارع الشهداء يُعَدّ أهم فعالية، وقد نُسّق له بالتعاون مع جهات أمنية على طول 150 متراً؛ لتكريم 81 شهيداً من محايل عسير، مع عروض بالصور والمعارض العسكرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الطوارئ الخاصة والكشافة؛ للتعبير عن بسالة الجنود السعوديين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل".
 
وتابع: "يحتوي المهرجان على أكبر خيمة تَسَوّق بالمنطقة، ومدينة ألعاب، وحديقة حيوانات، وخيمة سيرك تُعتبر لأول مرة بالمنطقة، وأمسيات ثقافية لشعراء نبطيين؛ فيما استضافت الأندية الأدبية شعراء بارزين للشعر الفصيح".
 
وقال "المتحمي": "كما وضعت المحافظة العديد من البرامج الرياضية والثقافية والشعبية والدينية المتنوعة؛ ومنها استضافة الخبير النفسي "ميسرة طاهر"، والخبير الاقتصادي أ.د.عبدالحميد العمري، واستضافة بعض الفِرَق الشعبية ومنها فرقة "الواديين" و"النماص" و"رجال ألمع"، وأمسية لقبائل آل موسى وبني ثوعة".
 
وأضاف: "سيشهد مسرح المهرجان فعاليات يومية ما بين رياضية، وسباق للسيارات، والدورات الرياضية لكرة القدم، والبلاي ستيشن، ومارثون رياضي دولي لمشاركين من داخل وخارج المملكة، وبطولة الطيران الشراعي، والفروسية، ودورة كرة قدم على كأس محافظ محايل، واستعراض الكاراتيه في حدائق البلدية وبين الخيمة والمقهى الشعبي الذي سيقدم فعاليات يومية لشعراء مع عزف للناي".

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
01:13 PM
150 موقعاً إيوائياً وفُرَص وظيفية لأكثر من 100 شاب وشابة

"محايل عسير" تستهدف أكثر من مليون زائر في مهرجان "ادفأ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تستهدف محافظة محايل عسير، أكثر من مليون زائر يعشقون أجواءها في موسم الشتاء؛ من خلال فعاليات مهرجان محايل "ادفأ"، التي انطلقت الأسبوع الماضي.
 
وقال محافظ محايل محمد بن سعود المتحمي: "المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية؛ من أهمها تَوَفُّر أكثر من 150 موقعاً إيوائياً".
 
وأضاف: "فعاليات المهرجان سيكون لها أثر كبير في تحقيق عوائد اقتصادية وتوفير عدد من المواقع للأسر المنتجة التي ستتجاوز 200 أسرة، إضافة إلى الوظائف الموسمية التي يمكن أن تخدم أكثر من 100 شاب وشابة".
 
وأردف: "شارع الشهداء يُعَدّ أهم فعالية، وقد نُسّق له بالتعاون مع جهات أمنية على طول 150 متراً؛ لتكريم 81 شهيداً من محايل عسير، مع عروض بالصور والمعارض العسكرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الطوارئ الخاصة والكشافة؛ للتعبير عن بسالة الجنود السعوديين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل".
 
وتابع: "يحتوي المهرجان على أكبر خيمة تَسَوّق بالمنطقة، ومدينة ألعاب، وحديقة حيوانات، وخيمة سيرك تُعتبر لأول مرة بالمنطقة، وأمسيات ثقافية لشعراء نبطيين؛ فيما استضافت الأندية الأدبية شعراء بارزين للشعر الفصيح".
 
وقال "المتحمي": "كما وضعت المحافظة العديد من البرامج الرياضية والثقافية والشعبية والدينية المتنوعة؛ ومنها استضافة الخبير النفسي "ميسرة طاهر"، والخبير الاقتصادي أ.د.عبدالحميد العمري، واستضافة بعض الفِرَق الشعبية ومنها فرقة "الواديين" و"النماص" و"رجال ألمع"، وأمسية لقبائل آل موسى وبني ثوعة".
 
وأضاف: "سيشهد مسرح المهرجان فعاليات يومية ما بين رياضية، وسباق للسيارات، والدورات الرياضية لكرة القدم، والبلاي ستيشن، ومارثون رياضي دولي لمشاركين من داخل وخارج المملكة، وبطولة الطيران الشراعي، والفروسية، ودورة كرة قدم على كأس محافظ محايل، واستعراض الكاراتيه في حدائق البلدية وبين الخيمة والمقهى الشعبي الذي سيقدم فعاليات يومية لشعراء مع عزف للناي".

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